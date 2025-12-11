Podcast
Nuevo León

Beneficia la Fábrica de Escuelas a estudiantes con iPads

Un total de 270 alumnos con calificaciones sobresalientes recibieron iPads como parte del programa “Dale Click y Ponte Nuevo”, implementado por el Icifed

  • 11
  • Diciembre
    2025

Un total de 270 alumnos de nivel secundaria con calificaciones sobresalientes recibieron iPads como parte del programa “Dale Click y Ponte Nuevo”, implementado por el Instituto Constructor de Infraestructura Educativa y Deportiva de Nuevo León (Icifed).

El director del organismo, Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, destacó en las redes oficiales del Icifed los alcances de la iniciativa y la metodología para seleccionar a los estudiantes beneficiados.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 5.26.25 PM (2).jpeg

“En el nuevo Nuevo León seguimos apostándole al futuro de nuestra juventud”, señaló el funcionario al anunciar la entrega. Agregó que “con el programa ‘Dale Clic y Ponte Nuevo’, entregamos iPads de 9ª generación a 270 alumnos de secundaria con el mejor aprovechamiento escolar”.

Domínguez Martín del Campo subrayó que este reconocimiento está dirigido a quienes, “con disciplina y esfuerzo, demuestran que sí se puede salir adelante”, y afirmó que el objetivo es dotarlos de herramientas que fortalezcan su educación: “Queremos que tengan las mejores herramientas tecnológicas para fortalecer su aprendizaje y adentrarse en el mundo digital que ya es parte de su formación”.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 5.26.25 PM (1).jpeg

El titular del Icifed aseguró que en Nuevo León “seguimos trabajando todos los días para darles oportunidades reales y construir juntos un mejor presente y un gran futuro”.


