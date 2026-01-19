Josefa González-Blanco abandona Embajada de México en Reino Unido

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena abandona la Embajada de México en Reino Unido con al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, señalamientos de malos manejos y una representación diplomática prácticamente paralizada.

Durante su gestión, que inició en 2021, al menos 40 funcionarios dejaron la sede en Londres. Su relevo será el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Denuncian presuntas prácticas de acoso laboral

Dentro de la Embajada de México en Reino Unido se instauró una práctica de castigo informal conocida como "te vas a la dog house", mediante la cual trabajadores quedaban aislados, sin acceso a información ni comunicación con el resto del personal.

"Te congela y simplemente dejas de existir", relató una fuente al diario español bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Desde 2021, al menos 40 funcionarios salieron de la Embajada, entre renuncias y rotaciones, lo que dejó a la representación con menos de la mitad de su plantilla.

Las denuncias ante instancias internas describen un ambiente de estrés constante, acoso verbal, amenazas y uso discrecional del poder, sin que la Cancillería mexicana interviniera de manera efectiva.

González-Blanco sostuvo que las acusaciones derivan de inconformidades con auditorías e investigaciones en curso y defendió que la relación bilateral con Reino Unido “se mantiene sólida”.

Aseguran que no existe diálogo político

Sin embargo, trabajadores consultados aseguran que no existe diálogo político de alto nivel, ni cooperación académica o científica activa, y que incluso organismos internacionales con sede en Londres operan sin interlocución efectiva por parte de México.

Otra de las críticas recurrentes se centra en el uso de recursos públicos para la organización de más de un centenar de eventos al año, muchos de ellos descritos por empleados como fiestas sin objetivo diplomático claro.

Según los testimonios, estas actividades implicaban jornadas extenuantes, negación de descansos y presiones indebidas al personal, además de intentos por utilizar recursos etiquetados para emergencias consulares.

Incluso, uno de los logros culturales más difundidos por la Embajadora, la exposición de José María Velasco en la National Gallery, fue matizado por el propio museo londinense, que confirmó que las negociaciones se realizaron directamente con la Secretaría de Cultura, sin intervención de la Embajada.

