Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T180517_556_4f36d28582
Nacional

Josefa González-Blanco abandona Embajada de México en Reino Unido

Será sustituida por el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz, luego de ser acreedora de al menos 16 denuncias por acoso laboral

  • 19
  • Enero
    2026

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena abandona la Embajada de México en Reino Unido con al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, señalamientos de malos manejos y una representación diplomática prácticamente paralizada. 

Durante su gestión, que inició en 2021, al menos 40 funcionarios dejaron la sede en Londres. Su relevo será el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. 

Denuncian presuntas prácticas de acoso laboral

Dentro de la Embajada de México en Reino Unido se instauró una práctica de castigo informal conocida como "te vas a la dog house", mediante la cual trabajadores quedaban aislados, sin acceso a información ni comunicación con el resto del personal. 

"Te congela y simplemente dejas de existir", relató una fuente al diario español bajo condición de anonimato por temor a represalias. 

Desde 2021, al menos 40 funcionarios salieron de la Embajada, entre renuncias y rotaciones, lo que dejó a la representación con menos de la mitad de su plantilla. 

Las denuncias ante instancias internas describen un ambiente de estrés constante, acoso verbal, amenazas y uso discrecional del poder, sin que la Cancillería mexicana interviniera de manera efectiva. 

González-Blanco sostuvo que las acusaciones derivan de inconformidades con auditorías e investigaciones en curso y defendió que la relación bilateral con Reino Unido “se mantiene sólida”. 

Aseguran que no existe diálogo político

Sin embargo, trabajadores consultados aseguran que no existe diálogo político de alto nivel, ni cooperación académica o científica activa, y que incluso organismos internacionales con sede en Londres operan sin interlocución efectiva por parte de México. 

Otra de las críticas recurrentes se centra en el uso de recursos públicos para la organización de más de un centenar de eventos al año, muchos de ellos descritos por empleados como fiestas sin objetivo diplomático claro. 

Según los testimonios, estas actividades implicaban jornadas extenuantes, negación de descansos y presiones indebidas al personal, además de intentos por utilizar recursos etiquetados para emergencias consulares. 

Incluso, uno de los logros culturales más difundidos por la Embajadora, la exposición de José María Velasco en la National Gallery, fue matizado por el propio museo londinense, que confirmó  que las negociaciones se realizaron directamente con la Secretaría de Cultura, sin intervención de la Embajada.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T144128_380_2f99615d82
Gertz Manero, designado embajador de México en Reino Unido
denuncias_contraloria_nl_informa_1bd4f6017a
Contraloría acumula 216 denuncias contra inspectores estatales
espana_muerte_tren_sre_2180e06fa3
México expresa condolencias por tragedia ferroviaria en España
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_29_11_PM_2739667c6a
Joven de 23 años dona órganos y salva a dos personas en NL
Waldo_Fernandez_3d853e8138
Celebra Waldo Fernández el nuevo Servicio Universal de Salud
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_03_37_PM_54889b96a9
Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×