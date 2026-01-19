Advierte impacto en aguinaldos por entrega incompleta al Congreso

Ante la falta de 4 millones de pesos en el pago de recursos del Congreso del Estado, se advirtió que si esta falta de recursos sigue pasando en otros meses, los aguinaldos de los trabajadores administrativos se verán afectados.

El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), Carlos de la Fuente, comentó que en este mes de enero el Poder Ejecutivo hizo la entrega de recursos; sin embargo, en lugar de entregar los $43 millones de pesos que, según la reconducción presupuestal, se les depositaron $39 millones de pesos.

“Yo lo manifesté el miércoles de la semana pasada, nos faltaron arribita de 4 millones de pesos de la mensualidad. Todos los meses no deben depositar 43 millones de pesos; nos depositaron 39.

“Cuando es una reconducción presupuestal, es exactamente lo mismo que el año anterior. No es lo que el encargado de la Tesorería crea o lo que él quiera enviarnos; con eso alcanzan o no alcanzan. No, él no tiene ese criterio. Si hay una reconducción presupuestal, del 2025 y del presupuesto del 2025, a nosotros nos depositaban $43 millones de pesos mensuales y nos depositó $39 millones”, dijo Carlos de la Fuente.

Indicó que a corto plazo la falta de este recurso no afectaría; sin embargo, a largo plazo afectaría la entrega de los aguinaldos de los trabajadores, por lo cual ya se está trabajando en un oficio para que se deposite el recurso de manera correcta.

“Ya le pedí al tesorero que hiciera un oficio solicitando la diferencia; a lo mejor en el corto plazo no nos va a impactar porque hay que recordar que todos los meses vamos guardando para los aguinaldos, que en el caso del Congreso se hacen dos etapas; a lo mejor en el mes de marzo o abril, que nos toca la segunda parte, nos pudiera llegar a impactar porque ya salen, ya vienen los gastos extraordinarios”, agregó De la Fuente.

Otro organismo que también denunció que les faltaron recursos fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Comentarios