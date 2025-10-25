SCJN revisará amparo por prohibición de corridas en CDMX

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un amparo promovido por el pueblo originario de San Juan Malinaltongo, en la Ciudad de México, contra la prohibición de espectáculos con animales y la imposición de las llamadas “corridas de toros sin sangre”.

Los pobladores denunciaron que no fueron consultados sobre las medidas y buscan realizar un referéndum en la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra la Plaza de Toros México.

Fabiola Poblano Ramos, presidenta del Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios, explicó que la demanda se basa en una presunta violación al derecho a la identidad cultural y a la memoria histórica del pueblo.

Argumentan además que, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado mexicano tiene la obligación de consultar a las comunidades sobre cualquier decisión que las afecte.

El abogado Salvador Arias señaló que el reconocimiento del derecho de consulta podría invalidar el procedimiento legislativo y obligar a reponerlo, lo que implicaría dejar sin efecto el reglamento vigente que prohíbe los castigos en las corridas.

El amparo fue presentado en enero de 2025, y aunque el gobierno capitalino modificó la norma en marzo para permitir “corridas sin sangre”, los demandantes insisten en que la falta de consulta persiste.

Con siete votos a favor y uno en contra, el pleno de la SCJN aceptó este jueves atraer el caso, cuya ponencia estará a cargo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en una fecha aún por definir.

Comentarios