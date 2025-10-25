Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T101720_140_722b3143d0
Nacional

SCJN revisará amparo por prohibición de corridas en CDMX

La SCJN analizará un amparo del pueblo de San Juan Malinaltongo contra la prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México

  • 25
  • Octubre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un amparo promovido por el pueblo originario de San Juan Malinaltongo, en la Ciudad de México, contra la prohibición de espectáculos con animales y la imposición de las llamadas “corridas de toros sin sangre”.

Los pobladores denunciaron que no fueron consultados sobre las medidas y buscan realizar un referéndum en la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra la Plaza de Toros México.

Fabiola Poblano Ramos, presidenta del Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios, explicó que la demanda se basa en una presunta violación al derecho a la identidad cultural y a la memoria histórica del pueblo.

Argumentan además que, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado mexicano tiene la obligación de consultar a las comunidades sobre cualquier decisión que las afecte.

El abogado Salvador Arias señaló que el reconocimiento del derecho de consulta podría invalidar el procedimiento legislativo y obligar a reponerlo, lo que implicaría dejar sin efecto el reglamento vigente que prohíbe los castigos en las corridas.

El amparo fue presentado en enero de 2025, y aunque el gobierno capitalino modificó la norma en marzo para permitir “corridas sin sangre”, los demandantes insisten en que la falta de consulta persiste.

Con siete votos a favor y uno en contra, el pleno de la SCJN aceptó este jueves atraer el caso, cuya ponencia estará a cargo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en una fecha aún por definir.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_13_at_10_29_12_PM_1_6450277b63
La Corte abre diálogo con comunidades indígenas
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
nacional_scjn_528474ee5b
Concubinas de militares podrán acceder a pensión y servicios
publicidad

Últimas Noticias

erherreh_99f6b36338
Lando Norris domina de punta a punta en el GP de México
01c8380e_21ca_4098_8b97_e0e3cca375ba_d4c6c06bab
Llenan Santuario de San Judas a dos días de festejo
84d0219f_3236_4f84_b847_883086b7307e_b3645252ad
Tamaulipas refuerza liderazgo climático con apoyo global
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
publicidad
×