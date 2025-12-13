Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tiroteo_en_universidad_en_usa_b297191aad
Internacional

Al menos 2 muertos y 8 heridos en tiroteo en la Universidad Brown

El tiroteo sucedió en el edificio Barus & Holley en el departamento de Física de la institución; elementos policiacos y de bomberos resguardaron la zona

  • 13
  • Diciembre
    2025

Un tiroteo en el edificio de ingeniería de la Universidad Brown ocurrido el sábado durante el segundo día de exámenes finales dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas en estado crítico pero estable, dijo el alcalde de Providence. La escuela emitió una alerta de tirador activo e instó a los estudiantes y al personal a refugiarse.

Hasta el momento, la policía no ha dado detalles sobre el número de víctimas, sus condiciones o las circunstancias del tiroteo.

Las autoridades universitarias inicialmente dijeron a los estudiantes y al personal que se había detenido a un sospechoso, antes de informar que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechosos, según las alertas emitidas a través del sistema de notificación de emergencias de la universidad.

“Aún estamos obteniendo información sobre lo que pasó, pero estamos diciéndole a las personas que cierren la puerta y que permanezcan alerta”, dijo el concejal de Providence John Goncalves, en cuya demarcación se incluye el campus de Brown. “Como exalumno de Brown, como alguien que ama a la comunidad de Brown y representa esta área, tengo el corazón roto. Mi corazón está con todos los familiares y las personas que han resultado afectadas”.

El tiroteo se reportó cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, según el sitio web de la escuela. Incluye más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas.

Los exámenes de diseño de ingeniería estaban en curso en el edificio cuando ocurrió el tiroteo.

El presidente Donald Trump dijo a última hora de la tarde que había sido informado sobre el tiroteo.

“¡Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!” dijo en su red social.

Se instó a los estudiantes a refugiarse en el lugar mientras la policía respondía a la situación, y se indicó al público que evitara el área. Un policía advirtió a los miembros de los medios de comunicación que se refugiaran en vehículos porque el área seguía siendo una escena activa.

Las autoridades advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo ocurrido.

La policía investigaba activamente y aún recopilaba información de la escena, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad de Providence. El FBI informó que ya colabora en la respuesta.

Brown es una institución privada con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y más de 3.000 de posgrado. El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25342532965000_fb1678a0b2
Sismo de 7,5 grados en Japón deja 23 heridos y provoca un tsunami
INFO_7_UNA_FOTO_65_af76a40bc3
Tiroteos golpean a más de 115 ciudades en Estados Unidos
thtrbh_d1ba450f6f
Asalto en Pretoria deja 12 muertos, entre ellos tres menores
publicidad

Últimas Noticias

fernando_mendoza_obtiene_premio_heisman_550b7693b0
Fernando Mendoza hace historia al obtener el premio Heisman
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_1558f841e4
¡Gracias! John Cena pierde ante Gunther y termina su carrera
INFO_7_CONTEXTO_4cb1e41d20
Jesús Angulo es baja por lesión para la final de vuelta vs Toluca
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×