Nuevo León

Fiscalía espera apoyo de Tamaulipas por menores desaparecidos

El fiscal Javier Flores informó que se tiene conocimiento de que los menores, reportados como desaparecidos en Escobedo, habrían llegado a Nuevo Laredo

  • 27
  • Febrero
    2026

Tras la emisión de fichas de búsqueda de tres menores de edad, estudiantes de una secundaria en el municipio de Escobedo, el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar, solicitó la colaboración de la Fiscalía del estado vecino de Tamaulipas, luego de confirmarse que los adolescentes ya no se encuentran en Nuevo León.

El funcionario informó que se tiene conocimiento de que los menores habrían llegado a la ciudad de Nuevo Laredo, dato que inicialmente fue proporcionado por los propios padres y que posteriormente fue corroborado por las autoridades estatales.

“Tenemos la noticia de que fueron a parar a la ciudad de Laredo, Tamaulipas, y se están haciendo los oficios de colaboración para pedirle el auxilio a aquella entidad federativa”, dijo el fiscal Javier Flores al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno cuando se le cuestionó.

Ante este escenario, la Fiscalía de Nuevo León está a la espera de la respuesta oficial de la Fiscalía de Tamaulipas para avanzar en una investigación coordinada.

Los adolescentes desaparecidos son Héctor Gael Loya Juárez, de 14 años, visto por última vez en la colonia Felipe Carrillo; Rodrigo Macías Molina, de 15 años, desaparecido en la colonia Colinas de Anáhuac; y Abraham Alexander Hernández Garza, de 14 años, cuya última ubicación conocida fue en la colonia Infonavit Topo Grande.

Cuestionado sobre si los menores se trasladaron voluntariamente a Tamaulipas, el fiscal señaló que será necesario esperar la información que comparta la autoridad de Tamaulipas.

“Esperaríamos a ver la colaboración que nos dé el estado de Tamaulipas”, expresó.

Flores Saldívar añadió que existen antecedentes en los que personas reportadas como desaparecidas se trasladan a otras entidades por voluntad propia o bajo otras circunstancias.

“Sí se ha detectado desaparecidos que voluntariamente o involuntariamente son reclutados”, agregó.


