Seguirá aumentando el salario mínimo, dice Sheinbaum en QRO

Durante su visita a Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el salario mínimo seguirá aumentando en México, al destacar que la inflación se mantiene controlada y el peso continúa como una de las monedas más estables del continente.

El anuncio ocurrió en Playa del Carmen, durante la entrega de 225 departamentos de la Unidad Habitacional Edén Bienestar, parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, donde la mandataria reiteró el principio de la Cuarta Transformación de "por el bien de todos, primero los pobres".

Sheinbaum afirmó que los gobiernos de la 4T trabajan directamente para el pueblo, contrario a administraciones anteriores.

“Antes le quitaban al pueblo para dárselos a ellos y a sus amigos; eran gobiernos de privilegios y corrupción”, dijo, al invitar a la ciudadanía a celebrar los siete años de la Transformación el 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

La presidenta recordó su compromiso sexenal de construir un millón 200 mil viviendas para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, además de avanzar en la reestructuración de créditos hipotecarios que se habían vuelto impagables.

Aseguró que más de 2 millones de financiamientos ya han sido corregidos con quitas que, en algunos casos, alcanzan el 100% del adeudo.

El director general del Infonavit, Octavio Oropeza, destacó que la meta original para Quintana Roo era de 11 mil viviendas, pero se amplió a 64 mil, y se prevé que para 2026 estén concluidas.

Tren Maya de carga bajaría precio de gasolina en el sureste

Otro de los anuncios relevantes fue el avance del Tren Maya de carga, obra que permitirá reducir el precio de la gasolina en la región por mejorar la distribución del combustible, según aseguró Sheinbaum.

“¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio aquí en el sureste”, afirmó.

La obra, iniciada en abril con una inversión de 25 mil millones de pesos, conectará también con el Corredor Interoceánico del Istmo.

Gira continuará en Morelos

Como parte de su agenda, Sheinbaum viajará a Cuernavaca, Morelos, donde este domingo inaugurará el Hospital General del ISSSTE Dr. Carlos Calero Elorduy.

La mandataria reiteró que todos los Programas del Bienestar se mantienen e incluso son ya un derecho constitucional, refrendando los compromisos que hizo en campaña.

Comentarios