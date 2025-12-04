Promete Ernestina Godoy que no habrá persecución política

Con 97 votos a favor, 19 en contra de la terna y 11 nulos, el Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años.

Tras rendir protesta, la exconsejera jurídica de la Presidencia y exfiscal de la Ciudad de México fijó el eje político y jurídico de su gestión con una promesa central de que no habrá fabricación de culpables ni persecución política, pero tampoco impunidad.

En su mensaje ante el Pleno, Godoy definió su designación como un mandato y no como un premio. Señaló que existe una demanda urgente para construir una Fiscalía “a la altura de los tiempos”, que coloque a las víctimas en el centro de la actuación y recupere la confianza ciudadana.

“Este respaldo no es un premio, es un mandato, es la demanda urgente para construir una Fiscalía que esté a la altura de los tiempos, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con independencia, imparcialidad y probidad, y de esta manera, recupere la confianza ciudadana”, expresó como parte de su frase eje.

Advirtió que México enfrenta una realidad criminal compleja, con delincuencia organizada de alto nivel, macrocriminalidad, uso de tecnologías sofisticadas, estructuras financieras complejas y delitos como trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción y tráfico de armas y fentanilo. Frente a ello, sostuvo que la FGR debe fortalecer su inteligencia institucional y priorizar.

“La Fiscalía necesita estar a la altura de una realidad compleja. Hoy el crimen opera con tecnologías sofisticadas, con presencia transnacional y con estructuras financieras complejas. No es un fenómeno local, es global, es delincuencia organizada, es macrocriminalidad, es trata de personas, tráfico de armas, drogas sintéticas, es crimen organizado, entre otros delitos. Frente a esta realidad, lo digo con firmeza, una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”, dijo.

Godoy planteó investigación científica y multidisciplinaria, con enfoque de derechos humanos.

Priorización y segmentación de casos, porque “una Fiscalía que investiga todo por igual no investiga nada con eficacia”.

Fortalecimiento de peritajes, análisis de inteligencia y cadena de custodia para que las acusaciones no dependan de confesiones ni pruebas viciadas.

En el punto más sensible de su discurso, fijó su compromiso frente a los senadores: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad”.

“La Fiscalía debe convertirse en una institución capaz de incorporar perspectiva de derechos humanos, con especial atención a las necesidades de las víctimas, al respeto a la persona investigada y a las víctimas y ofendidos. Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación, en la revisión y actualización de los mecanismos de control y supervisión que nos aseguren cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que viole derechos humanos, pues la Fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad.”

Aseguró que se reforzarán los protocolos para garantizar cero tolerancia a la tortura y a los tratos crueles, así como la supervisión interna para sancionar a cualquier servidor público que viole derechos humanos. Recalcó que la Fiscalía “no puede ser fuente de ilegalidad”.

Prometió una “Fiscalía de puertas abiertas”, con un modelo de atención integral a víctimas que incluya acompañamiento, reparación del daño y uso de mecanismos alternativos de solución de controversias sin que ello implique impunidad. También anunció la instalación del consejo ciudadano previsto en la ley de la Fiscalía, para revertir la percepción de opacidad y abrir la institución a la participación social.

El proceso de designación

La sesión se desarrolló en dos momentos clave. Por la mañana, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sometió a consideración del Pleno la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, integrada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

Con 75 votos a favor y 29 en contra, los senadores aprobaron tratar el asunto como de urgente resolución, en el contexto de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, aceptada por el Pleno el 27 de noviembre.

Las tres aspirantes comparecieron ante el Pleno. Se realizaron rondas de preguntas de todos los grupos parlamentarios, pero la mayoría de los cuestionamientos se concentró en Godoy, quien ya se desempeñaba como encargada de despacho de la FGR y era identificada como la candidata con mayor respaldo del bloque oficialista.

Alrededor de las 15:30 horas se llevó a cabo la votación por cédula. Se emitieron 127 votos: 97 a favor de Ernestina Godoy, 19 en contra de la terna y 11 nulos, principalmente de senadores del PRI que mostraron sus boletas al Pleno. No hubo un solo voto para las otras dos candidatas. Con esa suma se alcanzó la mayoría calificada requerida por la Constitución.

Movimiento Ciudadano aportó seis votos a favor de Godoy, después de que la ahora fiscal se comprometió públicamente a asumir y cumplir el decálogo propuesto por ese grupo parlamentario para fortalecer la autonomía de la FGR.

Tras la declaratoria, Godoy rindió protesta entre aplausos y consignas de senadores de Morena, PT y PVEM. La nueva fiscal tardó en abandonar el recinto, porque en el trayecto hacia la salida fue rodeada por legisladores que buscaban saludarla y tomarse fotografías.

La renuncia de Gertz Manero

La designación fue el cierre de un proceso que inició con la renuncia de Alejandro Gertz Manero, aceptada por el Senado a finales de noviembre. Tras ese paso, Ernestina Godoy fue nombrada encargada de despacho de la FGR.

Conforme al procedimiento constitucional, el Senado integró primero una lista amplia, de más de 40 personas aspirantes a encabezar la Fiscalía. De ese primer filtro se construyó una relación de diez finalistas, que fue remitida al Ejecutivo federal. A partir de esa lista, la presidenta Sheinbaum armó la terna con Godoy, Zarza y Bojorges, que regresó a la Cámara alta para la etapa de comparecencias y la votación por mayoría calificada.

En paralelo, los grupos parlamentarios fueron marcando sus posiciones: Morena, PT y PVEM cerraron filas desde el inicio en favor de Godoy, mientras que el PRI y el PAN expresaron su rechazo a su nombramiento. Movimiento Ciudadano condicionó su eventual apoyo a que la aspirante asumiera compromisos concretos de autonomía y control interno en la FGR.

Los expedientes que esperan a la nueva fiscal

La llegada de Godoy a la FGR ocurre con una agenda cargada de expedientes de alto impacto que ya han sido identificados públicamente como pruebas clave para medir el desempeño de la Fiscalía.

Entre ellos se encuentran las denuncias penales presentadas contra el senador Adán Augusto López Hernández; las acusaciones no atendidas que involucran a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador; las solicitudes de investigación patrimonial sobre el senador Gerardo Fernández Noroña.

A esos asuntos se suman otras carpetas de alto impacto vinculadas con delincuencia organizada, redes de corrupción como el caso de “Huachicol Fiscal”, que involucra marinos de alto rango, exfuncionarios aduanales, empresarios y miembros del crimen organizado. También se suman los casos del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú; Hernán Bermudez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López, entre otros.

