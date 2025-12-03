Cerrar X
nacional_ernestina_godoy_c066d7ad5c
Nacional

¿Cuánto ganará Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR?

La fiscal general de la República percibirá $190,035 mensuales, divididos en $42,636 de sueldo base y $147,399 en compensaciones adicionales

  • 03
  • Diciembre
    2025

Este martes la Fiscalía General de la República hizo oficial que Ernestina Godoy será quien ocupe el puesto de titular de la dependencia.

La decisión fue respaldada por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) con un total de 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos.

Con este cambio, surge la pregunta "¿Cuál es el sueldo del fiscal general de México?", y aquí te explicamos.

De acuerdo con lo establecido en el manual oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), el sueldo se compone de un "sueldo base tabular" complementado por una sustancial cantidad en compensaciones.

El ingreso que percibirá el fiscal general de la República será de $190,035 pesos mensuales, siendo el más alto dentro de la estructura de la FGR.

Este monto refleja el salario antes de impuestos y se especifica en el “Tabulador de sueldos y salarios brutos” que aplica a los puestos directivos de la institución.

Además, según el Manual que regula las remuneraciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su sueldo se divide en dos componentes principales: Sueldo base tabular y compensaciones adicionales por servicios especiales.

El primero consta de $42,636 pesos, siendo la base de cálculo para las prestaciones básicas y las cuotas de seguridad.

Mientras que las compensaciones adicionales constan de $147,399 pesos, siendo una percepción complementaria que se integra al sueldo y salario, pero no forma parte de la base de cálculo para las prestaciones básicas.

Cabe mencionar que esta estructura salarial, que define cuánto gana el titular de la dependencia, tuvo una actualización que representó un aumento general en la FGR para el ejercicio fiscal 2025.

El manual fue publicado el pasado 24 de febrero e incluyó un incremento en los sueldos mensuales brutos de entre $6,000 y 7,000 pesos, un aumento aproximado del 4% respecto a 2024.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_ernestina_godoy_84922a6f74
Promete Ernestina Godoy que no habrá persecución política
EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T121150_734_1af3ab5389
¿Quién es Ernestina Godoy? Nueva Fiscal General de la República
vd_853478d584
Senado inicia comparecencia de aspirantes a la FGR
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_12_04_PM_1_e09b86773d
DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_27_23_PM_1_3ce6a3d66c
Atiende AyD casi 10,000 reportes de fuga en noviembre
deportes_tigres_cruz_azul_f1454fe40e
¡Es infalible! Tigres perdió solo una Semifinal cerrando en casa
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×