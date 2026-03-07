Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Buscan fortalecer inversiones europeas tras reunión con UE

Durante el evento se abordaron temas del entorno económico global y el proceso de modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea

  • 07
  • Marzo
    2026

El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con consejeros económicos y representantes comerciales de 10 países europeos para posicionar a Coahuila como destino de inversión y fortalecer la cooperación económica con la Unión Europea.

Participación de embajadas y delegaciones comerciales

En el encuentro participaron integrantes de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México y representantes de las embajadas de Finlandia, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, España, Hungría, Polonia, Irlanda y Bélgica, quienes conocieron las oportunidades de inversión en la entidad.

Coahuila destaca seguridad y desarrollo industrial

Las autoridades estatales presentaron a la delegación las condiciones económicas y productivas de Coahuila, incluyendo seguridad, desarrollo industrial, capital humano y estabilidad laboral, elementos clave para atraer nuevas inversiones al estado.

Oportunidades en sectores estratégicos

Durante la reunión se abordaron temas del entorno económico global y el proceso de modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, así como oportunidades de inversión en sectores como automotriz, energético, manufactura e innovación tecnológica.

Inversión Europea y agenda de promoción

La Unión Europea representa uno de los principales socios comerciales de Coahuila, con Inversión Extranjera Directa superior a 1,200 millones de dólares. La delegación visitó cámaras empresariales, universidades y empresas europeas en municipios como Saltillo, Torreón y Parras, reforzando la estrategia de promoción económica del estado.


