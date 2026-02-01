Sheinbaum anuncia envío inmediato de ayuda a Cuba

La presienta de México, Claudia Sheinbaum anunció este domingo que se enviará de manera inmediata ayuda humanitaria hacia Cuba.

En Guaymas, Sonora, la presidenta @Claudiashein anuncia que México enviará ayuda humanitaria a Cuba; contempla alimentación, enseres y productos indispensables para las familias.



Simultáneamente, avanzan acciones diplomáticas para el suministro de petróleo a la isla.

Durante la inauguración Museo Subacuático Sonorense en Guaymas, la mandataria federal aseguró que se planificó un apoyo para el país cubano.

"Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias" explicó la presidenta.

Aseguró que en la llamada establecida con el presidente Donald Trump el pasado 29 de enero, no se diálogo sobre el envío de petróleo de México a Cuba.

"Como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla" explicó Sheinbaum Pardo.

Relaciones Exteriores abordó el tema con Marco Rubio

Al recalcar que no se estableció ningún tipo de diálogo sobre este tema con su homólogo estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aquella persona que si abordó el tema, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel de la Fuente, además de reiterar que se revisan las alternativas para enviar petróleo a la isla.

"En la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario Marco Rubio, ahí si tocaron el tema. Y como lo digo, estamos viendo todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano" explicó.

Recalcó que se analizan las alternativas posibles debido a que este no es un asunto de los Gobiernos, sino de apoyo "para evitar una crisis humanitaria en Cuba".

