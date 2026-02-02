Corea del Sur responde a México por conciertos de BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae-myung, respondió a la carta enviada por el gobierno mexicano para expresar el interés de que el grupo BTS programe más conciertos en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria relató el contenido del mensaje.

“Me contestó el presidente de Corea, que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS”, señaló.

Sin fechas confirmadas por ahora

Aunque la gestión diplomática ya se realizó, Sheinbaum aclaró que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre nuevas presentaciones de la banda de K-pop en México.

El acercamiento ocurrió después de la inconformidad de seguidores por el elevado precio de los boletos y por la gran demanda que dejó a miles sin posibilidad de asistir a los conciertos recientes.

Comentarios