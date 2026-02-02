Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_carta_corea_del_sur_6f2fc714df
Nacional

Corea del Sur responde a México por conciertos de BTS

Claudia Sheinbaum informó que su homólogo de Corea del Sur agradeció el interés del público mexicano por BTS y dijo haber contactado a la empresa del grupo

  • 02
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae-myung, respondió a la carta enviada por el gobierno mexicano para expresar el interés de que el grupo BTS programe más conciertos en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria relató el contenido del mensaje.

“Me contestó el presidente de Corea, que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS”, señaló.

Sin fechas confirmadas por ahora

Aunque la gestión diplomática ya se realizó, Sheinbaum aclaró que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre nuevas presentaciones de la banda de K-pop en México.

El acercamiento ocurrió después de la inconformidad de seguidores por el elevado precio de los boletos y por la gran demanda que dejó a miles sin posibilidad de asistir a los conciertos recientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_ataque_alcaldesa_guerrero_efb8d35aac
Atacan a alcaldesa de Puebla mientras viajaba a CDMX
rio_bravo_gob_dcba65d275
México y EUA acuerdan plan hídrico para el Río Bravo
sheinbaum_conflicto_estados_unidos_cuba_3518e3bb49
Niega Presidencia tensión con EUA por ayuda humanitaria a Cuba
publicidad

Últimas Noticias

escena_juanes_nuevo_album_50eecd3a4a
Juanes regresa este marzo con su nuevo álbum 'JuanesTeban'
Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×