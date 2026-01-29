Podcast
Internacional

Fue una llamada 'muy productiva' con Sheinbaum: Trump

Donald Trump, reveló una 'muy productiva' conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre seguridad fronteriza y tráfico de drogas

  29
  Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvieron este jueves una conversación telefónica que ambos calificaron como “muy productiva” y cordial, centrada en asuntos fronterizos, seguridad y el combate al tráfico de drogas.

Trump destacó en su red social Truth Social que el diálogo fue favorable “para ambos países” y elogió a la mandataria mexicana:

“México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!”.

Temas clave: seguridad y drogadicción

Según el presidente estadounidense, gran parte de la llamada versó sobre “la frontera, detener el tráfico de drogas y el comercio” entre las dos naciones.

Trump aseguró que volverán a hablar pronto y que organizarán reuniones en sus respectivos países para profundizar la cooperación.

La mandataria mexicana, por su parte, calificó el intercambio como “productivo y cordial” y enfatizó que se acordó mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos gobiernos, con los equipos de cada país trabajando de manera conjunta.

Avances en comercio y T-MEC

Además de seguridad, el diálogo incluyó avances en materia comercial, particularmente sobre el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum informó que aunque aún “no hay nada concreto”, la negociación avanza “muy bien”, destacando el trabajo conjunto de los equipos responsables.

Ambos líderes coincidieron en que este no será un diálogo aislado. Trump confirmó que continuarán las conversaciones en las próximas semanas y se planearán reuniones en territorio estadounidense y mexicano, con el objetivo de fortalecer la cooperación en los temas abordados.


Comentarios

