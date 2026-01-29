Podcast
Nacional

Confirma dos detenidos por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Aeguró que las operaciones de la unidad ferroviaria se reanudarán hasta que concluyan las investigaciones sobre este siniestro

Ante las investigaciones desplegadas por la Fiscalía General de la República sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta de México confirmó que dos personas fueron detenidas por su posible responsabilidad en estos hechos ocurridos el pasado 28 de diciembre en el Estado de Oaxaca.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal detalló que las aprehensiones del operador y supervisor se derivaron de la información obtenida de la caja Pulser.

"Son dos personas que están detenidas. Como saben, hace dos días, la fiscal general de la República dio un comunicado en donde en una primera parte de la investigación, basado fundamentalmente en la información de la llamada caja negra, visualizan que iba a una velocidad mayor a la que debería ir" detalló.

Aseguró que también la Agencia de Transporte Ferroviario está realizando su propio dictamen y que el tren de pasajeros reanudará sus operaciones hasta que concluyan las indagatorias.

Respaldó el dictamen compartido por la fiscal Ernestina Godoy, al detallar que se encuentra sustentado por científicos.

"El dictamen de exceso de velocidad viene de una prueba científica que es la caja negra que reporta como se movió el tren. Incluso dice en su video que en las paradas, en las estaciones, la caja negra demuestra cómo la velocidad se va a cero, y esa es una prueba para decir que si estaba funcionando la caja negra".

Reiteró que será el día lunes cuando inicien las labores de indemnización a las víctimas y familiares de este siniestro, para hacerles "justicia".

Inicia proceso para indemnizar a víctimas del Tren Interoceánico

El Gobierno Federal informó que ya comenzó el proceso de reparación integral para las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“La prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación y el acompañamiento sensible y personal”, afirmó.

En esta semana, autoridades federales iniciaron llamadas directas a víctimas y familiares para asignarles citas y poner en marcha los trámites correspondientes.

Aquí te presentamos la nota completa: Inicia proceso para indemnizar a víctimas del Tren Interoceánico

 

 


