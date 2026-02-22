Así reaccionan ante la muerte de Nemesio Oseguera, 'El Mencho'

Ante la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ocurrida durante la mañana de este domingo en un operativo de Tapalpa, Jalisco, diversas autoridades reaccionaron ante la noticia.

Aquí te presentamos algunas de ellas:

Liga BBVA MX suspende partido tras hechos de violencia

Liga BBVA MX informó que el partido entre Club Querétaro y Club Juárez perteneciente a la Jornada 7 que se llevaría a cabo este domingo a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado por los hechos de violencia registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Mientras que la Liga BBVA Expansión MX también reprogramó el encuentro entre Jaiba Brava y Correcaminos que se llevaría a cabo en el etado de Tamaulipas.

La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/2Ijqh0w0YI — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 22, 2026

Arzobispado de Guadalajara insta a fieles a unirse en oración

El señor cardenal José Francisco Robles Ortega, de la Ardiócesis de Guadalajara, hizo un llamado a elevar las oraciones para pedir por la paz y tranquilidad del territorio.

Air Canada suspenden operaciones en Puerto Vallarta

Air Canada anunció la suspensión de operaciones en Jalisco, especificamente en Puerto Vallarta, debido a las situaciones de violencia que prevalecen tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Due to an ongoing security situation in Puerto Vallarta impacting the @VallartaAirport, Air Canada has temporarily suspended operations there today. We are monitoring the situation and in contact with local authorities who are working to resolve the issue. (1/2) pic.twitter.com/BqV0hGIL4l — Air Canada (@AirCanada) February 22, 2026

Embajada de Estados Unidos en México alerta sobre situación

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sobre la situación de violencia que se vive en el país ante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ocurrido este domingo en Jalisco.

Locations: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including Reynosa and other municipalities), areas of Michoacan State, Guerrero State, and Nuevo Leon State



Event: Due to ongoing security operations in multiple states and… pic.twitter.com/71gKVQ9ec1 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

A través de redes sociales, la cancillería estadounidense alertó a sus ciudadanos sobre los operativos de seguridad que se realizan en al menos cinco entidades tras la caída de este capo

Aquí te presentamos la nota completa: EUA alerta sobre violencia en México tras muerte de 'El Mencho'

Gobernadora de Colima mantiene despliegue preventivo

La gobernadora Indira Vizcaíno declaró que se mantiene un despliegue operativo para preservar el orden de los distintos puntos de la entidad, debido a los incendios y bloqueos desencadenados por la muerte del líder criminal.

𝐌𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐥𝐢𝐞𝐠𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐞, 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐢𝐬𝐜𝐨



La Mesa de Coordinación… pic.twitter.com/7GqFEVt02V — Gobierno Colima (@gobiernocolima) February 22, 2026

Aeropuerto Internacional CDMX opera con "normalidad"

A través de redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México anunció que sus operaciones se realizan con normalidad, ante los hechos de violencia reportados en Jalisco.

#AICMInforma



El AICM opera con normalidad.

Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 22, 2026

Gobernador de Jalisco distingue a las autoridades por despliegues

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, distinguió las acciones efectuadas por las autoridades implicadas en el despliegue. Afirmó que desde las primeras horas del día estuvo en contacto con García Harfuch ante el operativo instalado en el municipio de Tapalpa.

Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el Secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Subsecretario de Estado en EUA felicita al Gobierno de México

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau reconoció al Gobierno de México por la muerte del líder criminal a través de redes sociales.

"I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana"

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

García Harfuch reconoce labores de fuerzas federales

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Omar García Harfuch reconoció las labores de los elementos que participaron en este despliegue, donde tres de los agentes también resultaron heridos.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

Defensa Nacional emite comunicado sobre abatimiento

La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que detalló que siete personas perdieron la vida al repeler la agresión armada. Cuatro de ellos murieron en el lugar, mientras que tres más lo hicieron durante el traslado hacia la Ciudad de México, incluido "El Mencho".

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

