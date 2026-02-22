Podcast
Nacional

Así reaccionan ante la muerte de Nemesio Oseguera, 'El Mencho'

Autoridades reaccionaron ante la muerte del líder criminal, quien era el más buscado tras el encarcelamiento de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

  • 22
  • Febrero
    2026

Ante la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ocurrida durante la mañana de este domingo en un operativo de Tapalpa, Jalisco, diversas autoridades reaccionaron ante la noticia.

Aquí te presentamos algunas de ellas:

Liga BBVA MX suspende partido tras hechos de violencia

Liga BBVA MX informó que el partido entre Club Querétaro y Club Juárez perteneciente a la Jornada 7 que se llevaría a cabo este domingo a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado por los hechos de violencia registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Mientras que la Liga BBVA Expansión MX también reprogramó el encuentro entre Jaiba Brava y Correcaminos que se llevaría a cabo en el etado de Tamaulipas.

Arzobispado de Guadalajara insta a fieles a unirse en oración

El señor cardenal José Francisco Robles Ortega, de la Ardiócesis de Guadalajara, hizo un llamado a elevar las oraciones para pedir por la paz y tranquilidad del territorio.

Air Canada suspenden operaciones en Puerto Vallarta

Air Canada anunció la suspensión de operaciones en Jalisco, especificamente en Puerto Vallarta, debido a las situaciones de violencia que prevalecen tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Embajada de Estados Unidos en México alerta sobre situación

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sobre la situación de violencia que se vive en el país ante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ocurrido este domingo en Jalisco.

A través de redes sociales, la cancillería estadounidense alertó a sus ciudadanos sobre los operativos de seguridad que se realizan en al menos cinco entidades tras la caída de este capo

Aquí te presentamos la nota completa: EUA alerta sobre violencia en México tras muerte de 'El Mencho'

Gobernadora de Colima mantiene despliegue preventivo

La gobernadora Indira Vizcaíno declaró que se mantiene un despliegue operativo para preservar el orden de los distintos puntos de la entidad, debido a los incendios y bloqueos desencadenados por la muerte del líder criminal.

Aeropuerto Internacional CDMX opera con "normalidad"

A través de redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México anunció que sus operaciones se realizan con normalidad, ante los hechos de violencia reportados en Jalisco.

Gobernador de Jalisco distingue a las autoridades por despliegues

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, distinguió las acciones efectuadas por las autoridades implicadas en el despliegue. Afirmó que desde las primeras horas del día estuvo en contacto con García Harfuch ante el operativo instalado en el municipio de Tapalpa.

Subsecretario de Estado en EUA felicita al Gobierno de México

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau reconoció al Gobierno de México por la muerte del líder criminal a través de redes sociales.

"I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana"

García Harfuch reconoce labores  de fuerzas federales

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Omar García Harfuch reconoció las labores de los elementos que participaron en este despliegue, donde tres de los agentes también resultaron heridos.

Defensa Nacional emite comunicado sobre abatimiento

La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que detalló que siete personas perdieron la vida al repeler la agresión armada. Cuatro de ellos murieron en el lugar, mientras que tres más lo hicieron durante el traslado hacia la Ciudad de México, incluido "El Mencho".

 

 


