Con mexicano Auston Matthews, Estados Unidos gana oro en hockey

El delantero Auston Matthews, capitán de la selección varonil de Estados Unidos, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano‑Cortina 2026, tras vencer a Selección de hockey sobre hielo de Canadá en una final que se resolvió en tiempo extra.

El triunfo, celebrado con entusiasmo en la comunidad mexicoamericana, marca un hito al tratarse del primer jugador de raíces mexicanas en ganar el oro olímpico en hockey sobre hielo.

La Selección de hockey sobre hielo de Estados Unidos se impuso 2-1 en un duelo de alta intensidad frente a su histórico rival.

Ambos equipos generaron oportunidades durante el tiempo regular, pero la solidez defensiva y el desempeño de los porteros mantuvieron el marcador apretado.

El partido se definió en la prórroga, cuando Jack Hughes anotó el gol decisivo que aseguró el oro para el conjunto estadounidense.

Orgullo binacional

Matthews, estrella de los Toronto Maple Leafs y nacido en Arizona, tiene raíces mexicanas por parte de su madre, originaria de Hermosillo.

Su actuación a lo largo del torneo lo consolidó como referente ofensivo y líder del equipo, fortaleciendo además el vínculo simbólico con la afición mexicana, que ha celebrado el logro como propio.

La victoria representa el primer título olímpico masculino para Estados Unidos desde el recordado “Milagro sobre hielo” de Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid 1980, cuando el equipo estadounidense sorprendió al mundo.

