¿Quién era 'El Mencho'? Líder criminal más buscado en el mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación fue abatido durante la mañana de este domingo.

Este capo que fue considerado como el más buscado en el mundo, nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Hijo de Miguel Oseguera y Jacoba Cervantes, quienes dieron vida a cinco hijos más: Antonio, Abraham, Juan, Miguel y Marín.

Antes de dedicarse al crimen organizado, emigró hacia los Estados Unidos durante la década de 1980.

Fundación del CJNG, una organización criminal de tráfico internacional

Tras la muerte de su superior, Ignacio Coronel, líder del Cartel Milenio, Oseguera Cervantes se convirtió en el jefe de una nueva organización de nombre Cartel Jalisco Nueva Generación, cuya expansión alcanzó hasta 20 de las 32 entidades del país.

Esto provocó diversos enfrentamientos con grupos rivales, cuya presencia se encontraba en estados como Guanajuato, Michoacán, Baja California y Zacatecas.

Dicho grupo criminal fue considerado como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

¿Quiénes forman parte de la familia de Oseguera Cervantes?

Fue hasta el año de 1996 cuando contrajo matrimonio con Rosalinda González Valencia, alias "La Jefa" quien fue detenida por fungir como operadora financiera del grupo liderado por su esposo.

Sin embargo, fue el 28 de febrero de 2025 cuando fue liberada tras cumplir más de la mitad de su condena en el CEFERESO No. 16, en Coatlán del Río, Morelos.

Ambos procrearon a tres hijos: Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", Jessica Johana Oseguera González y Laisha Michelle Oseguera González.

Rubén Oseguera González, alias "El Menchito"

Los abogados de Rubén Oseguera González, hijo de 'El Mencho', presentaron una apelación contra la cadena perpetua que se le dictaminó, esta apelación fue presentada hacia la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Washington EUA, ante esta apelación 'El Menchito' espera una reducción de su condena o un nuevo juicio para dictaminar su situación legal.

Esta apelación afirma que el capturado fue sometido a un juicio injusto con una cantidad de pruebas que no debieron de salir durante el mismo y sobre los testimonios que se presentaron fueron sin sustento.

Jessica Johana Oseguera González

Jessica Johana Oseguera, hija del presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, según información preliminar que tiene el abogado de la familia, Víctor Beltrán.

Fue acusada de lavado de dinero.

Laisha Michelle Oseguera González

Laisha Michelle se casó con Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, "El Guacho" quien huyó a Estados Unidos para esconderse de las autoridades mexicanas, luego del secuestro de dos elementos de la Marina, para que liberaran a la esposa del líder del CJNG, Rosalinda González.

Fue aproximadamente en el año 2014, cuando Gutiérrez Ochoa empezó a trabajar con Oseguera Cervantes, traficando drogas y en lavado de dinero.

