Sheinbaum devela billete en honor a Margarita Maza

En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional dedicado al “2026, año de Margarita Maza”.

La ceremonia se llevó a cabo en Guelatao de Juárez, donde se presentó el cachito del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740, diseñado para rendir homenaje a Margarita Maza en el bicentenario de su nacimiento.

Durante el acto oficial, la mandataria destacó la relevancia de Margarita Maza como una figura clave en la historia nacional, especialmente durante la Intervención Francesa, donde su papel fue fundamental para sostener la causa republicana desde el exilio.

El billete conmemorativo busca reconocer su contribución en la consolidación del Estado laico y su papel como símbolo de resistencia, fortaleza y lealtad a los principios republicanos, al lado de Benito Juárez.

En la presentación también participó la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, quien subrayó que este homenaje representa un privilegio para la institución, que ha acompañado momentos clave en la historia de México por más de 255 años.

Al evento asistieron además la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como las tradicionales “Niñas Gritonas”, quienes animaron la ceremonia.

Detalles del sorteo

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1740 se realizará el próximo 29 de marzo de 2026 a las 20:00 horas. Contará con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 43 millones de pesos.

Para esta edición se emitieron 2.4 millones de cachitos, disponibles en más de 11 mil puntos de venta en todo el país y en línea. El costo por cachito es de 35 pesos, mientras que la serie completa tiene un precio de 700 pesos.

A dos siglos de su natalicio, Margarita Maza es recordada como una mujer que rompió los moldes de su época y cuya participación fue decisiva en momentos críticos para el país.

Su historia, marcada por la resiliencia y el compromiso, reafirma el papel de las mujeres en la construcción de la nación y mantiene vigente su legado en la memoria histórica de México.

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