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Finanzas

Buscan nuevas oportunidades para Pymes del sector agroalimentario

Se busca ofrecer asesoría, capacitación y apoyo financiero a los productores, con el fin de mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional

  • 22
  • Marzo
    2026

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunciaron una alianza estratégica para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del sector agroalimentario.

El objetivo es fortalecer los negocios familiares del campo y abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Según Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco-Servytur, “nuevas oportunidades se abren para las empresas y negocios familiares que sostienen la economía local”.

La confederación representa a más de 5.2 millones de negocios en 1,857 municipios, la mayoría MiPymes.

Apoyo, capacitación y financiamiento para productores

Mediante esta colaboración, se busca ofrecer asesoría, capacitación y apoyo financiero a los productores, con el fin de mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional.

Además, se pretende fomentar la formalización de las unidades productivas para garantizar su acceso a programas gubernamentales.

En palabras de Ramón Cárdenas Villarreal, director general de Desarrollo e Innovación de la Secretaría de Agricultura, se crearán 16 clústeres agroalimentarios para fortalecer proveedores regionales y promover la innovación tecnológica.

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Impulso a la economía rural y cadenas de valor

Los representantes de ambas instituciones coincidieron en que el impulso a las MiPymes es clave para dinamizar la economía rural y generar empleos sostenibles.

La estrategia incluye también la promoción de cadenas de valor que conecten directamente a los productores con distribuidores y consumidores.

De acuerdo con el comunicado de la Concanaco-Servytur, el PIB agroalimentario creció 0.476% anual, mientras que la industria alimentaria avanzó 2.49%, cifras que reflejan el potencial económico del sector.

Innovación y desarrollo económico regional

Este esfuerzo forma parte de un plan más amplio de desarrollo económico regional, donde la innovación tecnológica y la diversificación de productos son ejes centrales.

Se enfatizó que la capacitación y la asistencia técnica serán continuas para asegurar la consolidación de los negocios.

De la Torre señaló que “cuando nos unimos, ganan las familias que viven de producir, transformar y comercializar desde lo local”.

A su vez, se destacó que estas acciones no solo benefician a los empresarios del campo, sino que también fortalecen la economía local y promueven la seguridad alimentaria, creando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo.


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