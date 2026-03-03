Sheinbaum devela trofeo de la Copa del Mundo en Palacio Nacional

A exactamente 100 días del inicio de la Copa Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al cerrar la conferencia matutina con la presentación del trofeo en Palacio Nacional.

El símbolo más codiciado del fútbol llegó como parte de la gira que impulsa Coca-Cola en distintas ciudades del país rumbo al Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

“Para los niños y niñas que ahorita están en la escuela pero más tarde van a ver la mañanera por redes sociales, les traemos la copa”, expresó la mandataria antes de posar con el trofeo.

Bebeto y la réplica enviada por la FIFA

Durante el acto se recordó que México se convertirá en el único país en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

El trofeo llegó a la capital proveniente de Guadalajara como parte de un recorrido nacional.

Cabe señalar que dicho evento contó con la presencia del exseleccionado brasileño Bebeto, campeón del mundo en 1994, quien acompañó la presentación.

Además, Sheinbaum recibió una réplica oficial enviada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, gesto que enmarcó el arranque simbólico de la cuenta regresiva.

Regalarán 25 boletos para el Mundial

En el acto, el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat, anunció que la empresa regalará 25 boletos para partidos del Mundial 2026 en territorio nacional.

Las entradas serán destinadas a los ganadores del Mundial Social organizado por el Gobierno federal.

“Celebramos con orgullo a un México que está de pie, fuerte y listo para mostrarse al mundo”, afirmó el directivo, quien agradeció más de 100 años de presencia de la compañía en el país.

Balat sostuvo que el objetivo es que la fiesta mundialista no se limite a los estadios.

“Que se viva en las plazas, en las calles y en las comunidades de todos los rincones de este hermoso país”, dijo.

Gira por 10 ciudades

La gira del trofeo recorrerá 10 ciudades con actividades abiertas al público y acceso gratuito, con el objetivo de acercar la experiencia a miles de personas.

“Estamos recorriendo 10 ciudades con una experiencia gratuita que permitirá a miles de personas acercarse al trofeo que representa los sueños del fútbol mundial”, concluyó Balat.

