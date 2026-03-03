Supera NL US$117,000 millones de dólares de inversión extranjera

Nuevo León superó los $117,000 millones de dólares de inversión extranjera, consolidándose como la economía líder del país, informó el gobernador Samuel García en el marco de la tercera edición de Latam Mobility North America 2026.

El mandatario destacó que la entidad ocupa el primer lugar en indicadores económicos, lo que, aseguró, ha convertido al estado en un “magneto” para capitales nacionales y extranjeros.

“Al día de hoy son ya $117,000 millones de dólares de inversión. “Número uno en economía por mucho del segundo lugar y eso es un magneto”, expresó el gobernador, al resaltar que el dinamismo económico ha detonado un crecimiento sostenido en sectores clave de la entidad.

En ese contexto, la empresa mexicana VEMO anunció una inversión inicial de $48.5 millones de dólares en Monterrey, enfocada en el despliegue de 1,000 vehículos eléctricos y cuatro centros de recarga rápida con 120 posiciones operativas durante 2026.

El proyecto contempla también la instalación de un taller especializado y sistemas de almacenamiento de energía, con la generación estimada de 350 empleos.

Asimismo, los cofundadores Roberto Rocha y Germán Losada adelantaron que esta inyección de capital forma parte de un plan más amplio que prevé destinar $1,500 millones de dólares en México hacia 2030, con el objetivo de alcanzar 23,000 conectores de recarga y operar más de 55,000 vehículos eléctricos en el país.

El gobernador subrayó que el dinamismo económico se refleja también en el crecimiento del parque vehicular y la demanda de vivienda en los últimos años, indicadores que atribuyó a mayores niveles de empleo e ingresos formales.

“En vivienda, la demanda de compra de casas se ha duplicado y en autos subimos de 2 a 3 millones de unidades en los últimos 10 años, un crecimiento sin igual en el continente”, añadió el gobernador en su mensaje.

Con ello, Nuevo León reafirma su posicionamiento como uno de los principales polos de atracción de inversión en América Latina.

