Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_inversion_117_millones_c7fa46d2e7
Finanzas

Supera NL US$117,000 millones de dólares de inversión extranjera

La empresa mexicana VEMO anunció una inversión inicial de $48.5 millones de dólares en Monterrey, enfocada en el despliegue de 1,000 vehículos eléctricos

  • 03
  • Marzo
    2026

Nuevo León superó los $117,000 millones de dólares de inversión extranjera, consolidándose como la economía líder del país, informó el gobernador Samuel García en el marco de la tercera edición de Latam Mobility North America 2026. 

El mandatario destacó que la entidad ocupa el primer lugar en indicadores económicos, lo que, aseguró, ha convertido al estado en un “magneto” para capitales nacionales y extranjeros.

“Al día de hoy son ya $117,000 millones de dólares de inversión. “Número uno en economía por mucho del segundo lugar y eso es un magneto”, expresó el gobernador, al resaltar que el dinamismo económico ha detonado un crecimiento sostenido en sectores clave de la entidad. 

En ese contexto, la empresa mexicana VEMO anunció una inversión inicial de $48.5 millones de dólares en Monterrey, enfocada en el despliegue de 1,000 vehículos eléctricos y cuatro centros de recarga rápida con 120 posiciones operativas durante 2026.

inversion-nl-vemojpeg

El proyecto contempla también la instalación de un taller especializado y sistemas de almacenamiento de energía, con la generación estimada de 350 empleos.

Asimismo, los cofundadores Roberto Rocha y Germán Losada adelantaron que esta inyección de capital forma parte de un plan más amplio que prevé destinar $1,500 millones de dólares en México hacia 2030, con el objetivo de alcanzar 23,000 conectores de recarga y operar más de 55,000 vehículos eléctricos en el país.

El gobernador subrayó que el dinamismo económico se refleja también en el crecimiento del parque vehicular y la demanda de vivienda en los últimos años, indicadores que atribuyó a mayores niveles de empleo e ingresos formales. 

“En vivienda, la demanda de compra de casas se ha duplicado y en autos subimos de 2 a 3 millones de unidades en los últimos 10 años, un crecimiento sin igual en el continente”, añadió el gobernador en su mensaje. 

Con ello, Nuevo León reafirma su posicionamiento como uno de los principales polos de atracción de inversión en América Latina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

renuncia_ministro_justicia_argentina_0161befdf1
Renuncia ministro de Justicia en Argentina; ya tiene reemplazo
Whats_App_Image_2026_03_04_at_1_00_53_AM_39c4381e5d
Felicidades, Guido Pizarro… ¡Y queremos pastel!
nl_sismos_uanl_4ada277983
Estudiarán expertos origen de sismos en la urbe regia  
publicidad

Últimas Noticias

5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
AP_26063498712523_86326884a3
Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con Georgios Frangulis
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×