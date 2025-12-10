MLB regresa a CDMX en 2026 con D-backs y Padres

La Serie de la Ciudad de México regresará en 2026 con dos partidos de temporada regular entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, programados para el sábado 25 y domingo 26 de abril.

Los encuentros formarán parte del MLB World Tour y tendrán a los Diamondbacks como equipo local, informó Grandes Ligas en un comunicado.

The Mexico City Series is back!



The @Padres and @Dbacks will play at Estadio Alfredo Harp Helú Béisbol on April 25 & 26! pic.twitter.com/zSh2NCGtpq — MLB (@MLB) December 10, 2025

Tercera visita consecutiva de MLB a la capital

Esta será la tercera ocasión en que la MLB dispute juegos de temporada regular en la Ciudad de México, después de las series realizadas en 2023, Padres vs. San Francisco Giants, y en 2024, Houston Astros vs. Colorado Rockies.

Para Arizona, será su primera aparición internacional desde 2019, cuando enfrentaron a los Rockies en Monterrey.

See you in April, Mexico City!



We’re taking on the Padres in the Mexico City Series at Estadio Alfredo Harp Helú. pic.twitter.com/h8dn9ckAHB — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) December 10, 2025

La franquicia ha sido una de las más activas fuera de Estados Unidos, con juegos previos en Australia, México y múltiples series de exhibición desde 1998.

“Estamos muy emocionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más (…) México ha sido un punto central para nosotros”, expresó Derrick Hall, presidente y CEO de los Diamondbacks.

Los Padres regresan a su afición binacional

San Diego vivirá su primer viaje internacional desde su serie inaugural de 2024 en Seúl, Corea del Sur.

También cuentan con una larga relación con México, con juegos previos en Monterrey, Culiacán, Hermosillo y la propia Ciudad de México.

“Nos sentimos honrados de traer de vuelta el béisbol de los Padres a Ciudad de México para otra serie inolvidable”, afirmó Erik Greupner, CEO de los Padres, destacando el compromiso del equipo con su afición binacional.

Boletos a la venta en enero

Las entradas para la Serie de la Ciudad de México 2026 estarán disponibles para el público en general a partir del lunes 19 de enero.

La llegada de ambas franquicias promete un nuevo capítulo de gran ambiente, alta expectativa y la consolidación de México como una de las sedes internacionales clave para la MLB.

Comentarios