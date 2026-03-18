Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_18_at_7_53_30_PM_f3112ca08b
Nacional

Sheinbaum impulsa gas y renovables para soberanía energética

Es por ello, que la mandataria federal resaltó que Petróleos Mexicanos volvió a consolidarse como una empresa al servicio del pueblo y la nación

  • 18
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles los objetivos de su administración en materia energética.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía.

Durante la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrólera con sede en Veracruz, Sheinbaum Pardo afirmó que se cuentan con distintos objetivos en su sexenio:

  • Seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad
  • Garantizar la soberanía energética de México garantizando su menor impacto ambiental
  • Aumentar la producción nacional de gas natural
  • Mantener la producción de petróleo y su procesamiento
  • Seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía

Atribuyó las actuales reducciones a la importación de gasolinas, debido a la construcción y adquisición de refinerías como Dos Bocas y Deer Park, respectivamente.

"Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75% del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas."

WhatsApp Image 2026-03-18 at 7.52.57 PM (1).jpeg

Ante esto, la presidenta hizo un llamado para avanzar "en la soberanía energética", con el fin de mantener la producción de petróleo y su procesamiento, así como la promoción del desarrollo de las fuentes renovables de energía.

Resalta reducción de deuda de Petróleos Mexicanos

La mandataria federal  resaltó que las leyes secundarias en materia energética provocaron la reducción de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), a tan solo un año de ser promulgadas. 

"Mientras el país producía millones de barriles diarios, muchas comunidades seguían viviendo en la pobreza. Mientras el petróleo generaba grandes ingresos, esos recursos no se tradujeron en bienestar para las grandes mayorías.

sheinbaum-88-aniversario-expropiacion-petrolera.jpg

Aseguró que la Reforma Energética del 2013 fue el golpe "más fuerte" al país, debido a que, según la mandataria provocó un mayor endeudamiento. También recalcó que de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aumentó la deuda hasta superar los 100 mil millones de dólares. 

"Pretendían que los privados produjeran petróleo y eso nunca llegó [...] Se producían cada vez menos y se abandonaban las refinerías ¿Cómo es posible que pueda endeudarse una entidad pública y al mismo tiempo producir menos?"

sheinbaum-88-aniversario-expropiacion-petrolera.jpg

Es por ello, que resaltó que Petróleos Mexicanos volvió a consolidarse como una empresa al servicio del pueblo.

"Hoy Pemex vuelve a consolidarse como una empresa pública al servicio del pueblo y de la nación. Dejó de haber subsidiarias y es una empresa verticalmente integrada. Hemos reducido la deuda de Pemex en un 13%".

sheinbaum-88-aniversario-expropiacion-petrolera.jpg

Aseguró que se logró concluir el pago a proveedores "prácticamente" en su totalidad, además de transformar casi 1.3 millones de barrriles de crudo en gasolinas y diésel, además de producir 25% más fertilizantes en comparación al 2025.

 

cuauhtemoc-cardenas.jpg

Además, Sheinbaum Pardo contó con la presencia del excandidato presidencial e hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, quien se incorpora como integrante de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, que ayudará en la toma de decisiones sobre la visión energética del país.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 7.52.57 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

TREN_59192b0559
Fallece persona tras descarrilamiento de tren en Aguascalientes
nacional_xoli_d9f32d2587
Lanza CDMX chatbot para orientar a turistas de cara al Mundial
finanzas_obra_publica_jpg_f2752fe9e3
Sheinbaum propone nueva ley para impulsar infraestructura
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_19_at_9_01_05_PM_50d2688f83
Rehabilita Monterrey pavimento de la avenida Enrique C. Livas
b93c41a3_2ce5_4927_b8f7_8bfb5a32fd60_5cfb554c52
Buscan darle orden al desarrollo urbano de Ramos Arizpe
IMG_2339_7f35fe67e6
Reactivarían nave industrial en San Pedro para fomentar el empleo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×