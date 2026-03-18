Sheinbaum impulsa gas y renovables para soberanía energética

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles los objetivos de su administración en materia energética.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía.

Durante la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrólera con sede en Veracruz, Sheinbaum Pardo afirmó que se cuentan con distintos objetivos en su sexenio:

Seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad

y Garantizar la soberanía energética de México garantizando su menor impacto ambiental

garantizando su menor impacto ambiental Aumentar la producción nacional de gas natural

Mantener la producción de petróleo y su procesamiento

y su procesamiento Seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía

Atribuyó las actuales reducciones a la importación de gasolinas, debido a la construcción y adquisición de refinerías como Dos Bocas y Deer Park, respectivamente.

"Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75% del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas."

Ante esto, la presidenta hizo un llamado para avanzar "en la soberanía energética", con el fin de mantener la producción de petróleo y su procesamiento, así como la promoción del desarrollo de las fuentes renovables de energía.

Resalta reducción de deuda de Petróleos Mexicanos

La mandataria federal resaltó que las leyes secundarias en materia energética provocaron la reducción de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), a tan solo un año de ser promulgadas.

"Mientras el país producía millones de barriles diarios, muchas comunidades seguían viviendo en la pobreza. Mientras el petróleo generaba grandes ingresos, esos recursos no se tradujeron en bienestar para las grandes mayorías.

Aseguró que la Reforma Energética del 2013 fue el golpe "más fuerte" al país, debido a que, según la mandataria provocó un mayor endeudamiento. También recalcó que de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aumentó la deuda hasta superar los 100 mil millones de dólares.

"Pretendían que los privados produjeran petróleo y eso nunca llegó [...] Se producían cada vez menos y se abandonaban las refinerías ¿Cómo es posible que pueda endeudarse una entidad pública y al mismo tiempo producir menos?"

Es por ello, que resaltó que Petróleos Mexicanos volvió a consolidarse como una empresa al servicio del pueblo.

"Hoy Pemex vuelve a consolidarse como una empresa pública al servicio del pueblo y de la nación. Dejó de haber subsidiarias y es una empresa verticalmente integrada. Hemos reducido la deuda de Pemex en un 13%".

Aseguró que se logró concluir el pago a proveedores "prácticamente" en su totalidad, además de transformar casi 1.3 millones de barrriles de crudo en gasolinas y diésel, además de producir 25% más fertilizantes en comparación al 2025.

Además, Sheinbaum Pardo contó con la presencia del excandidato presidencial e hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, quien se incorpora como integrante de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, que ayudará en la toma de decisiones sobre la visión energética del país.





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