Sheinbaum inaugura Hospital Oncológico de la Mujer con IA

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este lunes el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, una unidad especializada que brindará atención integral para distintos tipos de cáncer femenino.

Durante el inicio de su conferencia matutina, la mandataria adelantó que este modelo de hospitales oncológicos será replicado en otras regiones del país a lo largo de su administración.

“Lo más importante es que está garantizado que en 30 días inicie el tratamiento… parte del problema que tenemos en México es que se hace el diagnóstico y después tarda mucho la atención”, señaló la presidenta durante el recorrido.

Diagnóstico con inteligencia artificial y atención en menos de un mes

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el hospital funcionará con un modelo integral que integra detección, diagnóstico y tratamiento en un mismo lugar.

Las mastografías y estudios médicos se apoyarán en sistemas de inteligencia artificial, herramientas que permiten mejorar la precisión en la interpretación de imágenes médicas y agilizar los diagnósticos.

De acuerdo con el funcionario, el proceso contempla que los resultados de los estudios se entreguen en un máximo de 14 días, mientras que el tratamiento deberá comenzar antes de 30 días, un estándar que coincide con metas internacionales en la atención del cáncer.

Instalaciones con tecnología médica de última generación

El hospital cuenta con infraestructura especializada para la atención de cáncer de mama, cervicouterino y de ovario.

Entre sus instalaciones destacan:

Dos quirófanos especializados en oncología

20 sillones para quimioterapia con espacio para acompañantes

20 camas censables para pacientes

Tomógrafos de última generación

Quirófanos digitales

Laboratorio de patología robotizado

Además, el centro médico dispone de una farmacia completamente surtida, con medicamentos de patente y genéricos, y un sistema de comunicación directa para que los pacientes reporten cualquier falta de medicinas.

También se incorporó un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial para la Atención del Cáncer de la Mujer, que permitirá análisis avanzados de imágenes médicas, expediente clínico electrónico universal y consultas a distancia mediante telemedicina.

Durante la visita, especialistas mostraron dispositivos portátiles de exploración mamaria que podrán utilizarse en centros de salud y comunidades de difícil acceso.

Estos equipos permiten detectar cambios en el tejido mamario desde cinco milímetros de tamaño y pueden utilizarse incluso en mujeres embarazadas, en lactancia o pacientes con marcapasos.

Sheinbaum destacó que la detección temprana es clave para reducir la mortalidad por cáncer y aseguró que el objetivo del nuevo modelo es acortar los tiempos de atención y salvar vidas.

Además, recordó que el inmueble estuvo durante años sin utilizarse, sin embargo cuando fue jefa de Gobierno de la capital se habilitó temporalmente para atender pacientes con COVID-19 durante la pandemia de 2020.

Ahora el espacio fue transformado en una unidad médica permanente especializada en oncología femenina.

“Es un hospital muy equipado, tiene integrado diagnóstico territorial con equipo no invasivo”, comentó Sheinbaum tras el recorrido y el corte del listón, acompañada por el secretario de Salud David Kershenobich.

CDMX impulsará medio millón de mastografías al año

Por su parte, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, anunció que su administración impulsará un programa de detección temprana de cáncer de mama en toda la ciudad.

El plan contempla la compra de 100 mastógrafos que serán distribuidos en distintos puntos de la capital. Hasta ahora, explicó, ya se han adquirido 40 equipos.

La meta es realizar medio millón de mastografías durante este año, y garantizar que las pacientes que requieran tratamiento puedan recibirlo en el hospital de "La Pastora".

Brugada recordó que en la capital 20 de cada 100 mujeres fallecen por cáncer de mama, una enfermedad que puede curarse si se detecta a tiempo.

