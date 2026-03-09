Precio de gasolina no subirá pese a guerra en Irán: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el precio de la gasolina en México se mantendrá estable pese a la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

Durante su conferencia matutina en Ciudad de México, la mandataria explicó que el gobierno cuenta con un mecanismo fiscal que permite amortiguar los aumentos cuando suben los precios internacionales del combustible.

“Si aumenta el precio de la gasolina por la producción o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país”, señaló.

El IEPS se usa como herramienta para estabilizar precios

El instrumento al que se refirió la presidenta es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, gravamen que se aplica a combustibles y que en los últimos años ha sido utilizado como un mecanismo de estabilización.

Cuando los precios internacionales del petróleo se disparan, el gobierno puede reducir o subsidiar este impuesto, con el objetivo de evitar que el incremento se refleje directamente en el precio que pagan los consumidores.

Sheinbaum recordó que esta estrategia fue aplicada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en 2022, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó un aumento global en los precios de la energía.

Hacienda analiza posibles medidas ante volatilidad petrolera

La mandataria adelantó que este lunes sostendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar el comportamiento de los mercados energéticos y determinar si será necesario aplicar nuevamente el estímulo fiscal.

“Si es necesario, se utilizará este mecanismo para proteger el precio de la gasolina”, indicó.

Petróleo supera los $100 dólares por barril

En medio de este escenario, el precio del West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo estadounidense, registró este lunes un fuerte incremento.

El barril llegó a $101.88 dólares, lo que representó un aumento cercano al 12%, mientras los inversionistas reaccionan a las posibles consecuencias económicas de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que involucra también a Israel.

Ante este panorama, el gobierno mexicano insiste en que cuenta con herramientas fiscales para evitar que la volatilidad internacional se traduzca en aumentos directos para los consumidores en el país.

