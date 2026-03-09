Podcast
sheinbaum_nuevo_leon_encuentro_empresarios_810fceedaa
Finanzas

Vendrá Sheinbaum a Nuevo León a encuentro con industriales

En la invitación enviada a sus agremiados se muestra la recepción de personalidades, incluido el periodista Andrés Oppenheimer

  • 09
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estará en Nuevo León el próximo 25 de marzo.

Según información compartida por la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Nuevo León, la mandataria estará participando como invitada especial en la Asamblea 82 Anual de dicho organismo, a celebrarse en Cintermex y donde se espera la asistencia de más de 3,500 socios.

sheinbaum-nuevo-leon-encuentro-empresarios.jpg

Resulta Andrés Oppenheimer entre personalidades 

En la invitación enviada a sus agremiados y que circula en redes sociales, se indica que la recepción de personalidades, entre las que figuran integrantes de la cúpula empresarial del estado y el país, así como funcionarios locales y federales, comenzará a las 10:30 horas.

A las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia magistral a cargo del periodista argentino, Andrés Oppenheimer, con el tema, “El mundo en redefinición". 

sheinbaum-nuevo-leon-encuentro-empresarios.jpg

Escenarios económicos globales y de México 2026-2030 y que en los últimos años se ha enfocado a estudiar e investigar cómo podemos combatir el populismo, el atraso económico y la ola de desesperanza que recorre el mundo.

A las 12:00 horas dará comienzo la asamblea de este organismo, en donde Jorge Santos Reyna, tomará protesta para seguir un segundo año al frente de Caintra, Nuevo León, es decir, para el periodo 2026-2027.

sheinbaum-nuevo-leon-encuentro-empresarios.jpg

El año pasado, la edición número 81 de este mismo evento también fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que recién iniciaba su mandato meses atrás.


