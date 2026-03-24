Sheinbaum no descarta un Plan C si no avanza Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de impulsar un Plan C en materia electoral, en caso de que el Congreso no respalde el llamado Plan B, el cual, afirmó, busca reducir privilegios dentro del servicio público.

“Habría que ver, pero no creo que vayan a votar en contra de eliminar privilegios”, declaró, al tiempo que dejó abierta la puerta a una nueva estrategia, declaró Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el eje central de la propuesta es ajustar los ingresos y beneficios de funcionarios, especialmente en organismos autónomos y legislativos.

“El plan B tiene… lo principal es lo que significa la Cuarta Transformación, que es erradicar privilegios, disminuir privilegios y particularmente de los funcionarios públicos”, sostuvo.

Recorte a sueldos y estructuras públicas

Sheinbaum insistió en que ningún funcionario debe ganar más que la Presidencia, como lo establece la Constitución, y cuestionó los altos salarios en órganos como el INE.

“No tiene por qué un consejero del INE ganar más que la presidenta… eso se recupera”, dijo.

También criticó el tamaño de algunos cabildos municipales y los recursos asignados a legisladores locales.

“Municipios que tienen 25 regidores… ¿por qué tienen que tener 25? 15 ya es bastante”, planteó.

Además, apuntó que los excesos no solo están en los sueldos, sino en bonos y apoyos adicionales.

“Esta cosa de los diputados que se dan el salario, más el bono, más el otro bono… no”, enfatizó.

Ahorros para obras públicas y servicios

Aseguró que la reducción de estos gastos permitiría liberar recursos para proyectos sociales e infraestructura.

“Si vamos a ahorrar cuatro mil millones de pesos, pues es un cablebús en un lugar, es más agua, obras de agua”, explicó.

Incluso ejemplificó el impacto en obras básicas: “Un pozo cuesta 10 o 20 millones… imagínense cuántos se podrían hacer”.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la prioridad de su gobierno es reducir el gasto en estructuras burocráticas para redirigirlo a programas y servicios que impacten directamente a la población.

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