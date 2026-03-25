Migrantes expulsados de EUA se quedan en Tamaulipas

Cerca de 200 migrantes extranjeros expulsados de Estados Unidos han optado por permanecer en Tamaulipas, principalmente originarios de Venezuela y Haití, informó el titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado.

El funcionario señaló que el flujo migratorio en la frontera registra una disminución histórica, con menos de 200 personas actualmente en tránsito, lo que refleja un cambio en la dinámica migratoria de la región .

Indicó que el gobierno estatal impulsa programas de integración para quienes deciden quedarse, mediante acceso a empleo, educación y asesoría en trámites de refugio, además de la incorporación de menores a escuelas en la zona fronteriza.

En lo que va de 2026, alrededor de 8,000 personas han sido repatriadas, de las cuales el 70% son originarias de Tamaulipas, mientras que varios migrantes han desistido de intentar cruzar nuevamente a Estados Unidos ante las restricciones vigentes.

Asimismo, destacó que más de 2,000 niños binacionales han sido regularizados para continuar sus estudios, en un contexto donde miles de familias tamaulipecas mantienen vínculos migratorios con Estados Unidos.

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