Unión Europea y CDHEC se reúnen en favor de personas vulnerables

En el marco de una agenda de trabajo de tres días, la Unión Europea y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) sostuvieron una mesa de trabajo enfocada en fortalecer acciones de promoción, inclusión y no discriminación en favor de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro participaron las expertas en derechos humanos de la Unión Europea, Marie-Noëlle López y Antoniya Argirova, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amever, Sinergia Por Amor, Conecta Lengua de Señas Mexicanas (LSM), Asociación Mexicana de Ayuda y Compromiso Social, Familias Unidas por el Autismo y Personas con Discapacidad Auditiva.

La reunión fue encabezada por Patricia Domínguez, titular de la Unidad de Capacitaciones de la CDHEC y coordinadora del Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos, junto con Erasmo Ramos Gil, director del área de Inclusión de la Comisión.

Buscan identificar áreas de oportunidad y generar aportaciones

El objetivo principal fue identificar áreas de oportunidad y generar aportaciones que fortalezcan la relación entre el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil, con miras a impulsar una mayor inclusión laboral.

Durante el diálogo, los asistentes compartieron experiencias en los ámbitos social, familiar y laboral, exponiendo las necesidades que enfrentan las personas con distintas discapacidades y planteando propuestas para garantizar su inclusión efectiva en diversos espacios de trabajo.

Uno de los pilares del encuentro fue avanzar en la erradicación de la discriminación, así como promover mecanismos de acompañamiento y herramientas que permitan un desempeño laboral digno e igualitario.

La CDHEC reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado con la Unión Europea, tanto a nivel regional como estatal, para continuar impulsando acciones concretas en favor de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.

