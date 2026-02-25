Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Unión Europea y CDHEC se reúnen en favor de personas vulnerables

Su objetivo principal fue identificar áreas de oportunidad y generar aportaciones que fortalezcan la relación entre el sector empresarial y las organizaciones

  • 25
  • Febrero
    2026

En el marco de una agenda de trabajo de tres días, la Unión Europea y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) sostuvieron una mesa de trabajo enfocada en fortalecer acciones de promoción, inclusión y no discriminación en favor de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro participaron las expertas en derechos humanos de la Unión Europea, Marie-Noëlle López y Antoniya Argirova, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amever, Sinergia Por Amor, Conecta Lengua de Señas Mexicanas (LSM), Asociación Mexicana de Ayuda y Compromiso Social, Familias Unidas por el Autismo y Personas con Discapacidad Auditiva.

union-europea-cdhec-saltillo.jpg

La reunión fue encabezada por Patricia Domínguez, titular de la Unidad de Capacitaciones de la CDHEC y coordinadora del Distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos, junto con Erasmo Ramos Gil, director del área de Inclusión de la Comisión.

Buscan identificar áreas de oportunidad y generar aportaciones

El objetivo principal fue identificar áreas de oportunidad y generar aportaciones que fortalezcan la relación entre el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil, con miras a impulsar una mayor inclusión laboral.

Durante el diálogo, los asistentes compartieron experiencias en los ámbitos social, familiar y laboral, exponiendo las necesidades que enfrentan las personas con distintas discapacidades y planteando propuestas para garantizar su inclusión efectiva en diversos espacios de trabajo.

union-europea-cdhec-saltillo.jpg

Uno de los pilares del encuentro fue avanzar en la erradicación de la discriminación, así como promover mecanismos de acompañamiento y herramientas que permitan un desempeño laboral digno e igualitario.

La CDHEC reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado con la Unión Europea, tanto a nivel regional como estatal, para continuar impulsando acciones concretas en favor de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.


