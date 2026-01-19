Sheinbaum recibirá este martes a gobernadora general de Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibirá este martes a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, como parte de una visita oficial solicitada por el primer ministro canadiense, Mark Carney.

De acuerdo con un comunicado difundido por la embajada de Canadá en México, Simon realizará una gira en el país del 19 al 21 de enero.

"A medida que Canadá y México profundizan sus lazos económicos y comerciales, esta visita reafirmará la profunda y multifacética relación entre los países, arraigada en prioridades compartidas de prosperidad, inclusión y seguridad, al tiempo que promueven los derechos de los indígenas y empoderan a las mujeres indígenas", se lee en el comunicado.

Diálogo en contexto regional

El encuentro se llevará a cabo en un contexto marcado por las tensiones generadas por los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La bienvenida oficial está programada para las 14:00 horas, seguida de una reunión privada en la que ambas mandatarias dialogarán sobre “valores compartidos”.

Relación bilateral

El gobierno canadiense destacó que México y Canadá mantienen más de 80 años de relaciones diplomáticas, con vínculos sólidos en materia cultural, comercial y de inversión.

Asimismo, se informó que durante su visita, Mary Simon también sostendrá encuentros con líderes indígenas de la sociedad civil.

Comentarios