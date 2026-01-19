Fallece el alcalde de Bácum, Sonora, Serge Enríquez Tolano

El Ayuntamiento de Bácum, Sonora, informó este lunes el fallecimiento del presidente municipal, Serge Enríquez Tolano, mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.

En el mensaje, la autoridad municipal expresó su “profundo pesar” por la pérdida del edil y extendió sus condolencias a familiares, amistades, colaboradores y a la comunidad bacumense.

Trayectoria al frente del municipio

Serge Enríquez Tolano se desempeñaba como alcalde desde 2021 y obtuvo la reelección en 2024, por lo que encabezaba el gobierno municipal para el periodo 2024–2027.

El Ayuntamiento destacó su compromiso con el servicio público, su vocación de trabajo y su dedicación al bienestar de las familias del municipio.

La autoridad municipal señaló que, conforme al marco legal vigente, se dará seguimiento a los procedimientos institucionales necesarios para garantizar la continuidad de la administración pública.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a mantener un momento de respeto y reflexión para honrar la memoria del presidente municipal fallecido.

Mensaje a la comunidad

“El presidente municipal se distinguió por su responsabilidad, cercanía y respeto”, subrayó el comunicado oficial.

Finalmente, el gobierno local reiteró su solidaridad con la población en este momento de duelo.





