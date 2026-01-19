Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alcalde_bacum_1_scaled_536a600c8a
Nacional

Fallece el alcalde de Bácum, Sonora, Serge Enríquez Tolano

El Ayuntamiento de Bácum confirmó la muerte del presidente municipal Serge Enríquez Tolano, quien gobernaba el periodo 2024–2027

  • 19
  • Enero
    2026

El Ayuntamiento de Bácum, Sonora, informó este lunes el fallecimiento del presidente municipal, Serge Enríquez Tolano, mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.

En el mensaje, la autoridad municipal expresó su “profundo pesar” por la pérdida del edil y extendió sus condolencias a familiares, amistades, colaboradores y a la comunidad bacumense.

Trayectoria al frente del municipio

Serge Enríquez Tolano se desempeñaba como alcalde desde 2021 y obtuvo la reelección en 2024, por lo que encabezaba el gobierno municipal para el periodo 2024–2027.

El Ayuntamiento destacó su compromiso con el servicio público, su vocación de trabajo y su dedicación al bienestar de las familias del municipio.

La autoridad municipal señaló que, conforme al marco legal vigente, se dará seguimiento a los procedimientos institucionales necesarios para garantizar la continuidad de la administración pública.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a mantener un momento de respeto y reflexión para honrar la memoria del presidente municipal fallecido.

Mensaje a la comunidad

“El presidente municipal se distinguió por su responsabilidad, cercanía y respeto”, subrayó el comunicado oficial.

Finalmente, el gobierno local reiteró su solidaridad con la población en este momento de duelo.

G_DFgDFW4AIwC4W.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Abandonan_a_recien_nacido_en_contenedor_de_basura_en_Sonora_cce5f4f948
Abandonan a recién nacido en contenedor de basura en Sonora
EH_FALLECIMIENTO_10_c516bc03b0
Fallece Roger Allers, codirector de El Rey León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_29_11_PM_2739667c6a
Joven de 23 años dona órganos y salva a dos personas en NL
Waldo_Fernandez_3d853e8138
Celebra Waldo Fernández el nuevo Servicio Universal de Salud
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_03_37_PM_54889b96a9
Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×