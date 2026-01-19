Morena rechaza posible intervención de EUA en Tamaulipas

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas, diputado local de Morena, Humberto Prieto, expresó su rechazo a cualquier posible intervención del gobierno de Estados Unidos en acciones de seguridad dentro del territorio tamaulipeco, al considerar que este tipo de medidas vulnerarían la soberanía nacional.

El legislador señaló que, si bien existe una coordinación constante entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, esta relación debe construirse con base en acuerdos, cooperación y respeto mutuo, y no mediante subordinación ni injerencias directas de autoridades extranjeras en suelo mexicano.

Autoridades estatales con mejora significativa

En su posicionamiento, sostuvo que los indicadores de seguridad en Tamaulipas han mostrado una mejora significativa, particularmente en los temas que han sido señalados de manera recurrente por autoridades estadounidenses, lo que demuestra —dijo— que existe capacidad institucional para atender la problemática sin necesidad de intervención externa.

“Jamás vamos a permitir la intervención y por eso se coordina, por eso se trabaja; los números en seguridad han mejorado muchísimo, sobre todo en temas en los que Estados Unidos constantemente ha estado haciendo énfasis y se ve el querer seguir trabajando para bien de los dos países”, expresó.

Agregó que el énfasis que ha puesto Estados Unidos en la situación de seguridad de la frontera responde a su percepción de que la región se mantiene en conflicto; sin embargo, consideró que esta visión no justifica una acción directa, sino que debe servir para fortalecer los mecanismos de coordinación bilateral ya existentes.

En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que el Congreso de Tamaulipas respalda plenamente la postura de la presidenta de México, en el sentido de no permitir que ninguna autoridad extranjera participe directamente en operativos o acciones de seguridad en la frontera del estado.

Coordinarse no implica someterse: Humberto Prieto

Prieto subrayó que coordinarse no implica someterse, sino establecer reglas claras entre ambos países para enfrentar los problemas comunes.

“Eso se llama coordinarse y no se llama subordinarse, y es lo que siempre hemos dicho: hay que tener acuerdos, sobre todo, y respetarse mutuamente”, puntualizó.

Finalmente, el diputado reiteró que la relación entre México y Estados Unidos debe seguir construyéndose a partir de la cooperación institucional, el diálogo permanente y el respeto a la soberanía, como única vía para garantizar condiciones de seguridad en beneficio de ambas naciones.

