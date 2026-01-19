Anuncian sedes y grupos de FIFA Series 2026 con 48 selecciones

La FIFA confirmó el arranque formal de la FIFA Series 2026, un proyecto que busca cambiar la lógica de los encuentros amistosos internacionales.

Tras una fase piloto, el torneo debuta a gran escala con la participación de 48 selecciones de las seis confederaciones.

Formato pensado en el desarrollo

A diferencia de las competiciones eliminatorias, la FIFA Series prioriza el crecimiento deportivo. Se disputará durante las ventanas oficiales de marzo y abril, permitiendo cruces entre selecciones que rara vez se enfrentan y elevando el nivel competitivo de equipos emergentes.

💥FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™



⚽️Forty-eight national teams from all six FIFA confederations set to compete, representing almost a quarter of global football community

⚽️Eleven FIFA Member Associations to host 12 groups engaging both men’s and women’s… pic.twitter.com/PTiwPRn7qN — FIFA Media (@fifamedia) January 19, 2026

Alcance global sin precedentes

El torneo estará conformado por 12 grupos, nueve en la rama varonil y tres en la femenil, integrados por cuatro selecciones de distintas confederaciones.

En total, 11 países fungirán como sedes, con Ruanda destacando al albergar dos grupos masculinos.

Sedes y contraste de niveles

En la categoría masculina habrá partidos en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán.

Mientras que, en la femenil, Brasil, Costa de Marfil y Tailandia serán anfitriones. El certamen reunirá desde selecciones consolidadas hasta naciones en pleno proceso de crecimiento.

Más allá de la cancha

Por otra parte, la FIFA subrayó que la iniciativa también fortalece a las federaciones anfitrionas en áreas como organización de eventos, arbitraje y proyección internacional.

Para varios equipos, la FIFA Series será clave en su preparación rumbo a la Copa Mundial.

