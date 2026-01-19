Podcast
fifa_mundial_series_2026_3924f5a6b3
Deportes

Anuncian sedes y grupos de FIFA Series 2026 con 48 selecciones

La FIFA lanzó oficialmente la FIFA Series 2026, un torneo bianual con 48 selecciones de todo el mundo que busca dar mayor valor competitivo a los amistosos

  • 19
  • Enero
    2026

La FIFA confirmó el arranque formal de la FIFA Series 2026, un proyecto que busca cambiar la lógica de los encuentros amistosos internacionales.

Tras una fase piloto, el torneo debuta a gran escala con la participación de 48 selecciones de las seis confederaciones.

Formato pensado en el desarrollo

A diferencia de las competiciones eliminatorias, la FIFA Series prioriza el crecimiento deportivo. Se disputará durante las ventanas oficiales de marzo y abril, permitiendo cruces entre selecciones que rara vez se enfrentan y elevando el nivel competitivo de equipos emergentes.

Alcance global sin precedentes

El torneo estará conformado por 12 grupos, nueve en la rama varonil y tres en la femenil, integrados por cuatro selecciones de distintas confederaciones.

En total, 11 países fungirán como sedes, con Ruanda destacando al albergar dos grupos masculinos.

Sedes y contraste de niveles

En la categoría masculina habrá partidos en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán.

australia-fifa-series.jpg

Mientras que, en la femenil, Brasil, Costa de Marfil y Tailandia serán anfitriones. El certamen reunirá desde selecciones consolidadas hasta naciones en pleno proceso de crecimiento.

brasil-fifa-series.jpg

Más allá de la cancha

Por otra parte, la FIFA subrayó que la iniciativa también fortalece a las federaciones anfitrionas en áreas como organización de eventos, arbitraje y proyección internacional.

Para varios equipos, la FIFA Series será clave en su preparación rumbo a la Copa Mundial.


Comentarios

Etiquetas:
