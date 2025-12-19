Marco Rubio elogia acciones contra inseguridad en México

El secretario de Estado de los Estados Unidos aseguró que las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en contra de la inseguridad sufrida en el país.

Durante la conferencia de prensa de fin de año, el secretario Marco Rubio afirmó que esto se debe a los grupos terroristas que operan en países como México, República Dominicana, Ecuador, entre otros.

Al ser cuestionado sobre las decenas de buques petroleros enviados desde México a Cuba, reiteró que este tipo de decisiones se originan de la violencia que alerta a la ciudadanía de los respectivos países. Sin embargo, también resaltó la buena relación que la Unión Americana tiene con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por su trabajo en materia de seguridad.

”El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer pero tenemos cooperación" resaltó el secretario.

Reafirmó que el Gobierno de Estados Unidos busca reforzar la seguridad del Océano Atlántico, donde el decomiso de buques han resaltado entre las noticias. Sin embargo, aseguró que México es un buen colaborador.

