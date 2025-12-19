Dialoga México sobre aranceles con países sin tratado comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno abrió mesas de trabajo con pequeños y medianos empresarios para ajustar la política de impuestos a productos importados de países con los que México no tiene tratado comercial, con el objetivo de proteger la economía interna.

Durante su explicación, detalló que la estrategia es coordinada por las secretarías de Relaciones Exteriores y Economía, luego de que el Senado avaló abrir un espacio de diálogo para revisar la propuesta original del Ejecutivo.

Evitar inflación y frenar impactos en la industria

Sheinbaum subrayó que uno de los principales riesgos de aplicar impuestos sin ajustes sería el aumento de precios o incluso la interrupción de la producción nacional, debido a que muchas empresas dependen de insumos importados.

“Lo que no queremos es provocar inflación ni generar un problema para que algunos productos dejen de producirse en México”, afirmó.

Cambios tras diálogo con empresarios

La mandataria reconoció que la propuesta inicial fue modificada de manera significativa tras escuchar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Indicó que la Secretaría de Economía cuenta con herramientas legales para reducir impuestos, establecer plazos o aplicar esquemas diferenciados, siempre dentro del marco jurídico vigente.

Mesas activas con Asia

Además, confirmó que existen mesas de trabajo con países como China, India y Corea del Sur, que han mostrado mayor interés en dialogar con México sobre condiciones comerciales.

Aclaró que, por ahora, no se define si estos acercamientos derivarán en tratados formales, aunque reiteró que el país no busca confrontaciones.

Medicamentos y Plan México

Por otra parte, puntualizó que los medicamentos están exentos de impuestos, aunque su gobierno impulsa paralelamente una mayor producción nacional en ese sector.

Finalmente, destacó que estas acciones forman parte del Plan México, el cual ya comienza a mostrar resultados, como el repunte de la industria textil tras años de caída.

“Buscamos desarrollo nacional sin cerrar la puerta al mundo”, concluyó.

