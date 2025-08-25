Sheinbaum ve probable que Marco Rubio visite México en septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la probable visita al país del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la primera semana de septiembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, puntualizó que "es probable" que Marco Rubio visite el país durante la primera semana de septiembre, reunión en la que firmarían el acuerdo de seguridad bilateral que está pendiente.

“Muy probablemente venga de esta, no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable”, señaló.

Se trata de una visita esperada desde junio, cuando el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió con Sheinbaum, como antesala a un encuentro con Rubio, en medio de las tensiones entre los países por la seguridad, la migración y el comercio.

