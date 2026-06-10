Simplificará Gobierno trámites para atraer inversiones

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una serie de medidas orientadas a reducir la carga burocrática, agilizar inversiones y facilitar la apertura de empresas en México, como parte de una estrategia que busca impulsar la actividad económica y cerrar espacios a prácticas de corrupción en los procesos administrativos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal explicó que el plan contempla una oficina especializada para acompañar grandes proyectos de inversión, una reducción de trámites en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una plataforma digital que permitirá abrir pequeños negocios en cuestión de horas.

"El objetivo es eliminar la corrupción que se pueda dar en algún espacio, que todo sea digital y que sea muy rápida la resolución de todos los trámites para que puedan iniciar su inversión", afirmó.

Oficina especial para proyectos millonarios

Cabe señalar que la creación de la Oficina de Promoción de Inversiones de la Presidencia de la República, dará seguimiento directo a proyectos superiores a los $2,000 millones de pesos.

La meta, explicó Sheinbaum, es que las empresas puedan obtener respuesta a sus trámites en un plazo máximo de 60 días, evitando retrasos derivados de procesos que actualmente involucran a distintas dependencias gubernamentales.

"En este momento es para las inversiones grandes, las que son de más de dos mil millones de pesos, pero va a ir bajando para que las empresas medianas tengan también acceso a poder resolver sus trámites en 60 días máximo", señaló.

Dicha estrategia será coordinada por la subsecretaria de Economía, Ximena Escobedo, junto con Crystel Arellano, titular de la Agencia de Transformación Digital, quienes promoverán el nuevo esquema en distintas entidades del país.

Menos trámites en Cofepris

Otro de los ejes del plan es la simplificación regulatoria en Cofepris, organismo responsable de autorizar registros sanitarios para una amplia variedad de productos.

Destacó que se redujo significativamente el número de requisitos y procedimientos necesarios para obtener autorizaciones, sin afectar los estándares de protección a la salud.

"Se redujo de manera muy importante los trámites y ya había iniciado con el presidente López Obrador una reducción o una eliminación de la corrupción en esta institución y seguimos en ese proceso", dijo.

Añadió que la disminución de requisitos permitirá acelerar la entrada de productos al mercado y hacer más eficientes los procesos regulatorios.

"Mientras menos trámites, también va a ser más fácil obtener el registro y al mismo tiempo proteger la salud y eliminar la corrupción", sostuvo.

La cuarta acción anunciada está enfocada en micro y pequeñas empresas mediante la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.

Actualmente, el sistema opera en 71 municipios del país y busca que los emprendedores puedan obtener la autorización para iniciar operaciones en un plazo de hasta 24 horas.

De acuerdo con el Gobierno federal, la herramienta digital permitirá realizar trámites y pagos de derechos en línea, reduciendo la necesidad de acudir físicamente a oficinas municipales o estatales.

"El objetivo es que en 24 horas un pequeño establecimiento pueda tener su resolución de que ya puede iniciar su operación sin prácticamente ningún trámite", afirmó Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo también hizo un llamado a más municipios para sumarse a la plataforma y homologar procesos administrativos en todo el país.

Cabe mencionar que la estrategia se apoya en la digitalización de procesos, la reducción de tiempos de respuesta y la eliminación de trámites considerados innecesarios, con la intención de generar mayor certidumbre para quienes buscan invertir o iniciar un negocio en México.

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