Sin daños graves tras el paso del huracán 'Lorena': Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que no se han registrado daños graves tras el paso del huracán "Lorena" por el Pacífico mexicano.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene monitoreo permanente en las zonas afectadas.

“Hasta el momento no tenemos ningún reporte de daños graves, pero estamos pendientes de la situación”, señaló la mandataria.

El ciclón se debilita

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas de este jueves 4 de septiembre, "Lorena" se localizaba a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 kilómetros al sur de Punta Eugenia, en Baja California Sur.

El fenómeno avanza hacia el noroeste a 13 km/h, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 160 km/h. Se prevé que se degrade a tormenta tropical en el transcurso del día, cerca de la península de Baja California.

Pronóstico de lluvias y vientos

El SMN advirtió lluvias de gran intensidad en varias entidades:

Torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur

Intensas (75 a 150 mm) en el sur de Baja California, Sonora y norte de Sinaloa

Muy fuertes (50 a 75 mm) en Durango

Fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua

En cuanto a vientos, se prevén rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur y entre 40 y 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Sinaloa.

Cabe mencionar que el huracán también generará oleaje de 4.5 a 5.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur, de 2.5 a 3.5 metros en Sinaloa y de 1.5 a 2.5 metros en la costa oriental de Baja California Sur, el sur del golfo de California y la costa occidental de Baja California.

Por su parte, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones en zonas costeras y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

