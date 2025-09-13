SRE condena muerte de mexicano a manos de ICE en Chicago

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó los hechos ocurridos ayer en un suburbio de Chicago, donde perdió la vida Silverio Villegas González, ciudadano mexicano de 38 años.

De acuerdo con el Consulado General de México en la ciudad, Villegas, quien trabajaba como cocinero, fue abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que presuntamente se resistiera a su arresto e intentara embestir con su vehículo a los oficiales.

Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en un suburbio de la ciudad de Chicago, en los que perdió la vida el Sr. Silverio Villegas González, la Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 13, 2025

La cancillería instruyó al consulado a dar seguimiento al caso y solicitar una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, informó que el personal consular se encuentra en contacto con la familia de la víctima, brindando asesoría legal y acompañamiento durante este difícil momento.

“La protección de los mexicanos en el extranjero es una prioridad; no dejaremos ningún caso sin seguimiento”, aseguró la SRE, reafirmando su compromiso con la seguridad y el respaldo a la comunidad mexicana en el exterior.

Comentarios