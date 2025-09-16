SRE reporta saldo blanco en fiestas patrias de mexicanos en EUA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las celebraciones por la Independencia de México realizadas en Estados Unidos concluyeron sin incidentes.

En total, se contabilizaron 236 festejos en distintas ciudades, todos ellos con saldo blanco.

Las representaciones diplomáticas de México en territorio estadounidense desplegaron un plan preventivo de protección a fin de reforzar el conocimiento de los derechos y obligaciones de los connacionales.

Se emitieron recomendaciones puntuales, mensajes preventivos y labores de acercamiento para subrayar la importancia de respetar las leyes locales y las acciones a seguir en caso de una detención.

COMUNICADO. "Transcurrieron en orden los festejos patrios en Estados Unidos".https://t.co/ctIJECuKZD pic.twitter.com/ZO3CFWXW9L — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 16, 2025

La red consular mexicana en EUA permaneció activa y atenta durante las festividades. De acuerdo con la SRE, se brindó asistencia y protección a la comunidad mexicana en caso de requerirlo, garantizando así un entorno seguro para el desarrollo de los festejos patrios.

En un comunicado, la dependencia destacó que no se presentaron incidentes y que la coordinación entre la Cancillería y los consulados permitió que las celebraciones transcurrieran en orden y con total normalidad.