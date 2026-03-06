Suman 47 detenidos por caso de Rancho Izaguirre: Harfuch

A un año de que se revelara el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, autoridades federales informaron que 47 personas han sido detenidas por su presunta relación con las actividades delictivas que se realizaban en el predio.

Durante la conferencia matutina de este viernes realizada en Zapopan, Jalisco, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las investigaciones han permitido ubicar indicios que apuntan a que el lugar funcionaba principalmente como un centro de adiestramiento del crimen organizado.

“De este caso van 47 detenidos vinculados por diversos delitos y, hasta el momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa”, señaló Harfuch.

El secretario agregó que, hasta ahora, los peritajes han confirmado indicios de una persona que perdió la vida en el sitio.

“Recordemos que sólo se encontró hasta ahorita indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este hecho”, añadió.

FGR confirma uso del predio para entrenamiento criminal

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que las investigaciones realizadas en el inmueble han permitido determinar que el lugar era utilizado principalmente como campo de adiestramiento forzado.

De acuerdo con la dependencia, en el predio se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios tácticos para personas reclutadas por organizaciones criminales.

Los peritajes también detectaron un área acondicionada como “casa táctica”, utilizada para simulaciones de cobertura, desplazamiento y reacción en escenarios de confrontación.

La fiscalía explicó que, según la información recabada, las personas eran reclutadas de manera forzada y despojadas de sus pertenencias al ingresar al lugar.

“En dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas, a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”, indicó la institución.

Colectivos denunciaron posible campo de exterminio

El caso cobró relevancia en marzo de 2025, cuando colectivos de búsqueda denunciaron que el sitio podría haber funcionado como campo de exterminio y crematorio clandestino, luego de localizar restos óseos y presuntas cenizas de víctimas que habrían sido privadas de la libertad.

Ante estas denuncias, las autoridades realizaron nuevos trabajos periciales para analizar el material encontrado en el predio.

La FGR informó que durante el procesamiento del sitio se localizaron fragmentos y multifragmentos de restos óseos, además de elementos balísticos y diversas prendas de vestir.

Los indicios recuperados están siendo examinados por especialistas del Centro Federal Pericial Forense, donde se aplican protocolos científicos para determinar su origen e identidad.

También participan peritos de la delegación regional de la fiscalía en Guadalajara, quienes continúan con el procesamiento de evidencia.

Según el reporte oficial, el procesamiento integral del lugar registra un avance de 64.44 por ciento.

En uno de los fragmentos óseos analizados se obtuvo un perfil genético correspondiente a un hombre, sin embargo al compararlo con bases de datos de familiares de personas desaparecidas, no se ha logrado una coincidencia que permita su identificación.

La fiscalía señaló que estas confrontas genéticas continúan actualizándose conforme se incorporan nuevos perfiles al registro nacional.

Por otra parte, la FGR subrayó que las labores de búsqueda y esclarecimiento del caso no dependen únicamente de los resultados forenses, ya que continúan otras diligencias ministeriales.

Entre ellas se incluyen análisis de información, seguimiento de líneas de investigación y nuevas acciones judiciales para esclarecer lo ocurrido en el rancho.

Además, las autoridades federales señalaron que el objetivo es determinar con precisión la dimensión de las actividades criminales que se realizaban en el predio y garantizar justicia para las posibles víctimas.

Comentarios