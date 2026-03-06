Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil

“Hoy, anuncio que dejo el cargo de director para permitir que continúen las investigaciones relacionadas con la agresión sexual registrada el pasado 30 de diciembre en contra de dos doctoras residentes en el área de dormitorios de esta clínica. Mi decisión está guiada por mis principios de justicia y protección para las víctimas, que siempre estarán por encima de cualquier interés personal”, así se expresó el hasta hoy director del Hospital Infantil de Tamaulipas.

Vicente Plasencia Valadez, señaló que se reintegra a sus funciones como cirujano plástico y reconstructivo en esta institución, dejando en manos de las autoridades de salud la investigación de los hechos y el nombramiento de un nuevo director, asegurando que se retira con la conciencia tranquila, el alma en paz y la frente en alto, habiendo entregado su vida al servicio de la comunidad y no solo de Tamaulipas.

“Por estas razones, considero que es correcto en este momento dar un paso hacia un lado para que nadie ni nada se pueda utilizar o pueda utilizar mi presencia institucional como argumento para distorsionar el proceso de investigación o desviar la atención de lo verdaderamente importante, las víctimas” “Quiero expresar mi respeto total hacia las doctoras y residentes que vivieron esta situación perturbadora. Desde el primer momento, todas las decisiones tomadas desde la dirección del hospital estuvieron guiadas por un principio claro: proteger a las víctimas, preservar su dignidad e identidad, y evitar cualquier forma de revictimización. Actuamos con la prudencia institucional que se nos exige, facilitando el acceso a las autoridades investigadoras y entregando toda la información disponible desde el inicio. Adoptamos medidas inmediatas para reforzar la seguridad dentro de las instalaciones, tanto para el personal como para los pacientes”

Plasencia Valadez, refirió que la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades competentes y que su responsabilidad es colaborar plenamente para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

“Recientemente, han surgido nuevas declaraciones y materiales en los medios de comunicación que han avivado la atención pública sobre el caso. Quiero dejar claro que lo más importante en este momento no soy yo, sino las doctoras involucradas. Es crucial que puedan continuar su proceso con respeto y dignidad, y que las autoridades responsables concluyan la investigación para identificar y sancionar al culpable”

Te puede interesar: Caso de agresión a dos doctoras está esclarecido: Fiscalía

“Lamentablemente, a veces la atención se desvía de lo esencial. Por esta razón, he tomado la decisión de hacerme a un lado para que las investigaciones continúen sin interferencias. Esta decisión no implica aceptación de responsabilidad en relación con los hechos. El trabajo realizado ha sido conforme a los derechos de todos los involucrados y a los protocolos establecidos para casos de acoso o violencia sexual."

“Mi decisión de separarme del cargo se basa en la tranquilidad de conciencia que me permite presentarme ante ustedes con transparencia y respeto absoluto hacia las doctoras involucradas. Este servicio público implica a veces ocupar cargos de responsabilidad que son fundamentales en instituciones que se dedican a cuidar la vida”, dijo el especialista en cirugía Reconstructiva y Estética.

“No quiero empañar la imagen del Hospital Infantil de Tamaulipas, que ha sido construido sobre el trabajo de muchas generaciones y que se ha ganado su reputación gracias al esfuerzo de quienes aquí laboramos. He dedicado mi vida a la medicina y a la formación de nuevas generaciones de médicos, siempre con respeto a la dignidad humana, confío plenamente en las instituciones de justicia de nuestro estado y en que llevarán esta investigación hasta sus últimas consecuencias, identificando y sancionando a la persona responsable de los hechos ocurridos esa madrugada del 30 de diciembre. Mi prioridad ha sido y seguirá siendo la integridad y dignidad de las víctimas”, concluyó.

Comentarios