Suprema Corte ordena reactivar corridas de toros en la CDMX

“Esto no es tema de bienestar animal. Es un tema de libertades, de cómo se aplica la justicia al resto de la sociedad”, indicó a The Associated Press José Saborit, director de la asociación civil Tauromaquia Mexicana, al asegurar que las corridas de toros representan parte de la cultura mexicana, que no se pueden abolir por la vía de decisiones judiciales.