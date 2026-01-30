Suspende minera canadiense operaciones tras secuestro en Sinaloa

La minera canadiense Vizsla Silver anunció la suspensión temporal de operaciones en su proyecto Pánuco, en el municipio de Concordia, Sinaloa, luego del secuestro de al menos diez trabajadores ocurrido la madrugada del 23 de enero de 2026.

En un comunicado emitido el jueves, la empresa informó que el caso se encuentra bajo investigación y que la información disponible es aún limitada.

Añadió que ya dio aviso a las autoridades locales y activó sus protocolos internos de crisis y seguridad.

Medidas preventivas en la zona

La compañía precisó que la decisión de frenar actividades responde a una medida de precaución en el sitio minero y en áreas cercanas.

Subrayó que su prioridad inmediata es salvaguardar la integridad del personal involucrado y colaborar con las indagatorias oficiales.

Cabe mencionar que el proyecto Pánuco, dedicado a la extracción de plata y oro, es considerado uno de los más importantes para la firma y su paralización encendió alertas dentro del sector minero nacional.

Preocupación del gremio minero

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresó su inquietud por la privación ilegal de la libertad de los trabajadores y urgió a una intervención rápida de las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos.

De acuerdo con familiares y reportes locales, un grupo armado irrumpió en un inmueble rentado por la empresa para hospedar a su personal en el fraccionamiento La Clementina, desde donde se llevó por la fuerza a ingenieros, técnicos y personal de seguridad vinculados al proyecto.

Familias exigen avances

Entre las víctimas hay geólogos, supervisores ambientales y guardias, varios de ellos originarios de Sonora y Chihuahua.

En dichas entidades se emitieron fichas de búsqueda para al menos dos de los desaparecidos, mientras que la Fiscalía de Sinaloa confirmó la apertura de una carpeta de investigación.

