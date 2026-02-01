Podcast
Adán Augusto López renuncia a coordinación de Morena en Senado

Esto lo dio a conocer durante la mañana de este domingo, al anunciar que deja su cargo como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

  • 01
  • Febrero
    2026

Adán Augusto López Hernández se retiró este domingo como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República

Durante una conferencia de prensa, López Hernández aclaró que no renuncia al partido, debido a que se unirá a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco.

"Esta es una decisión que tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de hacer trabajo político electoral rumbo a 2027 cuando me toca ahora algo que requiere de tiempo completo, como es fortalecer la unidad adentro del movimiento." explicó López Hernández

Aseguró que este tipo de labor es "algo que ha hecho toda la vida" por lo que se enfocará principalmente, en fortalecer al partido con rumbo a 2027.

"Le pedí a mis compañeros que me aceptaran que me retirara del grupo parlamentario".

Se presume que en dicha sesión plenaria del grupo parlamentario se contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde se llevó a cabo la votación para establecer las prioridades de la agenda legislativa.

Por su parte, la cuenta oficial de la bancada agradeció su labor en el partido.

El legislador será sustituido por Ignacio Mier Velazco, quien fue elegido para encabezar los trabajos en el Senado de la República.


