Tijuana rompe récord Guinness de la margarita más grande

Tijuana, Baja California, rompió este viernes el récord mundial Guinness de la margarita más grande, superando el récord anterior que ostentaba Las Vegas desde 2011.

El evento, parte de la celebración del 136.º aniversario de la ciudad, tuvo lugar en el Hipódromo Agua Caliente.

Más de 300 personas, incluyendo estudiantes de universidades como la UABC, la UTT y la Vizcaya de las Américas, trabajaron desde temprano para llenar una estructura de 8 metros de altura con 34,400 litros de margarita, superando el récord de Las Vegas de 32,176 litros.

“Fue agotador, pero valió la pena”, expresó Miguel Ángel, estudiante de gastronomía en la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), mientras observaba la gigantesca copa llena de margarita.

#Mexico's city of #Tijuana just smashed the #GuinnessWorldRecords by mixing the world's largest #margarita! Hunreds of volunteers helped fill a whopping 8-meter-high container with over 34,400 liters of the cocktail—dsethroning the previous record in Las Vegas at 32,000 liters. pic.twitter.com/Wlzaq7SMUC