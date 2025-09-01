EUA ofrece US$10 millones por 'El Guano', hermano de 'El Chapo'

El 31 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos difundió en redes sociales una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Aureliano Guzmán, alias "El Guano".

Sin embargo, en el comunicado, la agencia estadounidense lo presentó erróneamente como “hijo del famoso Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera”, cuando en realidad es su hermano.

Mientras el ICE difundió la cifra de 10 millones de dólares, la página oficial del Departamento de Estado mantiene la oferta en 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

De acuerdo con las autoridades, Aureliano Guzmán es considerado un operador de alto rango en el Cártel de Sinaloa, con influencia en rutas de tráfico desde Sinaloa y Sonora hacia Estados Unidos, especializado en múltiples drogas como amapola, marihuana, heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo.

¿El "Guano" o su hijo "El Guanito"?

Tras la confusión, algunos medios señalaron que la recompensa millonaria podría estar dirigida no contra "El Guano", sino hacia su hijo, Aureliano G. A., conocido como "El Guanito" o "El Gringo"

La publicación del ICE, además de describirlo como hermano de “Los Chapitos”, insiste en que debe ser considerado “armado y peligroso”.

Cabe mencionar que actualmente, dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, "El Ratón", fue extraditado en 2023 tras ser detenido en México, mientras que Joaquín Guzmán López es señalado de entregar a Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades tras un secuestro en territorio nacional.

