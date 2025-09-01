Cerrar X
hermano_del_chapo_87eb6b612a
Internacional

EUA ofrece US$10 millones por 'El Guano', hermano de 'El Chapo'

El ICE anunció una recompensa de $10 millones de dólares por la captura de Aureliano Guzmán, pero cometió un error al presentarlo como hijo de 'El Chapo' Guzmán

  • 01
  • Septiembre
    2025

El 31 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos difundió en redes sociales una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Aureliano Guzmán, alias "El Guano".

Sin embargo, en el comunicado, la agencia estadounidense lo presentó erróneamente como “hijo del famoso Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera”, cuando en realidad es su hermano.

Mientras el ICE difundió la cifra de 10 millones de dólares, la página oficial del Departamento de Estado mantiene la oferta en 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

De acuerdo con las autoridades, Aureliano Guzmán es considerado un operador de alto rango en el Cártel de Sinaloa, con influencia en rutas de tráfico desde Sinaloa y Sonora hacia Estados Unidos, especializado en múltiples drogas como amapola, marihuana, heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo.

¿El "Guano" o su hijo "El Guanito"?

Tras la confusión, algunos medios señalaron que la recompensa millonaria podría estar dirigida no contra "El Guano", sino hacia su hijo, Aureliano G. A., conocido como "El Guanito" o "El Gringo"

La publicación del ICE, además de describirlo como hermano de “Los Chapitos”, insiste en que debe ser considerado “armado y peligroso”.

Cabe mencionar que actualmente, dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, "El Ratón", fue extraditado en 2023 tras ser detenido en México, mientras que Joaquín Guzmán López es señalado de entregar a Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades tras un secuestro en territorio nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25245698460738_ae728d8b3a
Aficionado intenta abrir la maleta de Sinner tras su partido
AP_25245630765656_69015022c1
EUA impone amplias restricciones a las visas de palestinos
AP_25232617397206_5fe7fbfeb1
SRE recibirá a Rubio en el AIFA para reunión con Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

Camara_de_Diputados_del_Congreso_de_la_Union_8bc1945528
Kenia López promete respeto representando la Cámara de Diputados
2de45e49_0563_4c19_80cf_cc51ef5e6f67_f588fc783e
Crece intolerancia a frustración y violencia vecinal
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T163540_085_1471d48a66
DeSantis plantea otro centro de detención migratoria
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×