Unesco reconoce la Pasión de Cristo de Iztapalapa

La Unesco inscribió este miércoles 10 de diciembre de 2025 la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El organismo destacó el valor cultural, social y simbólico del mayor viacrucis de México.

🔴 La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, fue declarado por la @Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¡Felicidades pueblo de Iztapalapa! pic.twitter.com/cMb9Z1AMR5 — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) December 10, 2025

“Es una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe y resiliencia, que convoca a miles de personas en un ejercicio colectivo de memoria, identidad y participación”, afirmó Edaly Quiroz, subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental celebrada en Nueva Delhi.

Una tradición viva desde hace más de 180 años

Cada año, los ocho barrios originarios de Iztapalapa transforman sus calles en escenarios bíblicos para dar vida a los pasajes de la pasión y muerte de Cristo.

Se trata de la representación de Semana Santa más multitudinaria del país y una de las mayores expresiones religiosas de América Latina.

En 2024 congregó a más de 1.4 millones de asistentes y, antes de la pandemia, superó los dos millones.

La tradición nació en 1833 como un voto comunitario para pedir el fin de una epidemia de cólera.

En 1843 se formalizó la primera puesta en escena, iniciando una historia ininterrumpida de más de siglo y medio.

Motor de identidad y cohesión social

En una alcaldía marcada por retos de seguridad y alta densidad poblacional, el viacrucis se ha convertido en un eje de organización y cohesión comunitaria.

México defendió ante la Unesco que la representación ha evolucionado e incorporado principios de igualdad de género y derechos humanos en su operación.

El plan de salvaguardia aprobado incluye reforzar archivos históricos y fortalecer al Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa (Cossiac) como el órgano rector de la celebración.

México amplía su patrimonio inmaterial

La Pasión de Cristo de Iztapalapa se suma a expresiones emblemáticas como la cocina tradicional mexicana, el Día de Muertos, el mariachi y el bolero, ampliando el catálogo nacional reconocido por la Unesco.

Comentarios