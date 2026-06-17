Usuarios de Internet en México casi se duplican en 10 años

Más de 104 millones de mexicanos utilizan Internet; el crecimiento en zonas rurales y entre adultos mayores destaca en la última década

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El acceso a Internet en México registró un crecimiento sostenido durante la última década, al pasar de 61.4 millones de usuarios en 2015 a 104.9 millones en 2025, lo que representa al 86.1% de la población mayor de seis años.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de usuarios aumentó casi al doble en diez años. Además, el dato de 2025 representó un incremento de tres puntos porcentuales respecto al año anterior.

Uno de los avances más significativos se observó en las comunidades rurales.

En 2025, 95.6% de las personas usuarias de internet realizó su conexión desde el hogar. Asimismo, 54.7% se conectó desde cualquier lugar mediante una conexión móvil.



Durante el mismo periodo, 97.3% de las personas usuarias de internet se conectó a la red mediante un teléfono… pic.twitter.com/epXw16vpBP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 16, 2026

Mientras en 2017 sólo 39.2% de la población de estas zonas utilizaba Internet, para 2025 la cifra alcanzó 75.2%.

En contraste, el acceso en áreas urbanas llegó a 88.9 por ciento de la población mayor de seis años.

La diferencia refleja una reducción gradual de la brecha digital entre ciudades y comunidades rurales durante los últimos años.

Los jóvenes lideran el uso de la red

Los grupos de edad con mayor presencia en Internet fueron los jóvenes de 15 a 24 años, con una tasa de uso de 97.6%. Les siguieron las personas de 25 a 34 años, con 96.5%, y las de 35 a 44 años, con 94.3%.

Por el contrario, los niveles más bajos se registraron entre las personas de 65 a 74 años, con 57.8%, y en quienes tienen 75 años o más, con 30.3%.

No obstante, este último grupo mostró uno de los mayores avances en la década, al pasar de apenas 3 por ciento en 2015 a más de 30% en 2025.

El teléfono inteligente domina la conexión

El celular inteligente se consolidó como el principal dispositivo para acceder a Internet en el país.

Asimismo, la adopción de televisores inteligentes mostró un crecimiento acelerado al pasar de 5.4% en 2015 a 50% en 2025.

En contraste, el uso de computadoras como herramienta principal de conexión continuó disminuyendo.

También descendió la necesidad de acceder a la red desde espacios públicos, indicador que pasó de 50 por ciento hace una década a 17.5% en la actualidad.

Cambian los hábitos de consumo audiovisual

El estudio revela además una reducción en el consumo de televisión abierta.

En 2020, 70.9 millones de personas utilizaban este servicio, equivalentes al 61.1% de la población; para 2025 la cifra descendió a 59.9 millones, o 49.1%.

Paralelamente, las plataformas de streaming y televisión bajo demanda continúan ganando terreno.

Durante 2025, 36.4% de los hogares contaba con este tipo de servicios, cuatro puntos porcentuales más que un año antes.

La adopción fue más alta en las zonas urbanas, donde alcanzó 42.5% de los hogares, mientras que en las comunidades rurales se ubicó en 12.4%.

Comunicación y entretenimiento, principales usos

La comunicación se mantiene como la actividad más frecuente entre los usuarios de Internet, utilizada por 93% de las personas conectadas.

Le siguen el entretenimiento, con 89.6%, y la búsqueda de información, con 87.9%.

Por otra parte, 37.3% de los usuarios realiza compras en línea, principalmente de productos de higiene personal, artículos para el hogar y servicios de transporte.

En materia de infraestructura, el Inegi reportó que 78.3% de los hogares mexicanos dispone actualmente de conexión a Internet.