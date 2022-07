Valeria viaja a Los Cabos, toma Uber y la asesinan

La joven, que fue asesinada a balazos, tenía seis meses desaparecida; viajó de Guadalajara a Los Cabos de vacaciones.

Después de casi seis meses desaparecida, las autoridades localizaron en el kilómetro 8 de la carretera que conduce al Saltito, a unos 600 metros sobre el arroyo, el cuerpo de Valeria Daylin Carrillo Jasso, la tapatía que fue vista por última vez cuando abordó un Uber en Baja California Sur.

De acuerdo con las autoridades, la estudiante de 20 años, quien viajó a Los Cabos de vacaciones, fue asesinada a balazos. "La causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico severo, secundario a herida de proyectil de arma de fuego", explicó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en un comunicado.

Asimismo, dio a conocer que la víctima fue privada de su libertad la mañana del 26 de enero en la intersección de las calles Ignacio Zaragoza y José María Morelos en la colonia Centro luego de abordar un vehículo Honda color azul de Uber.

Las autoridades lograron identificar a uno de los hombres involucrados en la muerte de la joven como Víctor Manuel, de 33 años de edad, quien ya se encuentra en prisión preventiva por presuntamente ser el responsable de vigilar a la estudiante durante su cautiverio.

Sin embargo, el procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, dijo que al menos seis hombres estuvieron involucrados en el secuestro de Valeria.

Uber responde ante los hechos

El día de la desaparición, la plataforma Uber dio a conocer que las autoridades de Baja California habían solicitado información sobre el último viaje que realizó Valeria.

"Compartimos la preocupación de la familia de Valeria, ante el reporte de su no localización. Al respecto podemos informar que recibimos, mediante nuestro portal para autoridades de seguridad, una solicitud de información, la cual fue atendida por un equipo especializado", informó la plataforma en un comunicado.

Piden justicia

La familia de Valeria pide justicia, pues asegura que las autoridades no hicieron bien su trabajo y que la seguridad en Baja California Sur es "lamentable", pues muchas de las cámaras de vigilancia policial no funcionan.

"Hay un Tránsito que ve cuando se la están llevando y no hizo nada, por qué no llamó, por qué no dijo algo, realmente no sabemos por qué y es lo que se está investigando", confesó la madre de Valeria, Martha Jasso.

"La última vez que me comuniqué con ella fue por WhatsApp, no hablamos, nada más ´cómo estás´ y ella bien, eso fue todo, después le mandé mensajes y no contestó, pero nunca me imaginé que le había pasado algo, hasta que me hablaron y me dijeron que la habían levantado", puntualizó.

Al momento de su desaparición Valeria vestía sudadera negra con estampado de flores rojas y llevaba una mochila café; se dirigía hacia el aeropuerto, pero nunca llegó a su destino.